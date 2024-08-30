Tepebaşı Belediyesi Yaz Dönemi Satranç Kursunda Turnuva Düzenlendi

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Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde yaz dönemi satranç kursuna katılan çocuklar arasında turnuva gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde hizmet veren Yunus Emre Spor Tesisleri'nde her yaştan vatandaş için gerçekleştirilen faaliyetlere tüm hızıyla sürüyor. Yunus Emre Spor Tesislerinde yaz dönemi boyunca devam eden satranç kursu düzenlenen turnuva ile sona erdi. 2024 yaz dönemi satranç kursuna katılan 6-12 yaş 70 kursiyer arasında düzenlenen satranç turnuvası kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Turnuva sonucunda Fatma Türk birinci, Elizan Tamer ikinci, Asım Giray Güzel ise üçüncü oldu. İlk üçe girenlere kupa, madalya verilirken tüm kursiyerlere de katılım belgesi takdim edildi. Turnuvaya katılan çocuklar ve aileleri, düzenlenen etkinlikten dolayı mutluluğunu ifade ederek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR