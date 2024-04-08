Tepebaşı Belediyesi Yeryüzü Ekoloji Okulu\'nda Doğa Stajı Eğitimleri Tamamlandı

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Tepebaşı Belediyesi Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda, Eğitim Fakülteleri'nde eğitim gören üniversite öğrencilerinin katılımı ile düzenlenen Doğa Stajı eğitimleri tamamlandı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmak üzere hizmete açılan Yeryüzü Ekoloji Okulu, faaliyetlerini sürdürüyor. Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen merkezde, öğretmen adaylarının, öğrencilerine doğayla ilişkilenmeyi, yeni yüzyılın gerekliliklerini karşılayabilecek bir bakış açısı kazandırmayı, alternatif eğitim metotları hakkında fikir sahibi olmayı ve bunları uygulayabilme becerisini kazandırmak amacıyla düzenlenen Doğa Stajı Eğitimleri tamamlandı.

6 atölye gerçekleştirildi

2024 Yılı Bahar döneminde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Okul Öncesi, Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmenliği öğrencisi 30 öğretmen adayının katıldığı eğitimler, Sakin Okul Derneği gönüllü eğitmenleri tarafından verildi. Doğa Stajı Eğitimleri çerçevesinde çönge kağıt yapımı, kompost yöntemleri, doğa ve orman uygulamaları, oryantring ve bitkilerden krem yapımı olmak üzere 6 atölye çalışması gerçekleştirildi.

Atölyeye katılan öğrenciler yapıaln atölye çalışmalarından dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne ve Sakin Okul Derneği'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR