Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde Jimnastik Kursları Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde Jimnastik Kursları Yoğun İlgi Görüyor

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri\'nde Jimnastik Kursları Yoğun İlgi Görüyor

Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Spor Tesisleri'nde düzenlenen yaz dönemi jimnastik kursları, çocukların yoğun ilgisini çekiyor. Jimnastik salonu, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlarken, duruş bozukluklarını düzeltme, sosyal faydalar ve özgüven kazanma gibi özelliklere de sahip.

13.08.2024 16:04  Güncelleme: 16:06
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Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde bulunan jimnastik salonu, yaz dönemi kursları kapsamında çocukların yoğun ilgisini görüyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde hizmet veren Yunus Emre Spor Tesisleri'nde her yaştan vatandaş için gerçekleştirilen kurslar tüm hızıyla sürüyor. Şirintepe Mahallesi'nde hizmete kazandırılan Yunus Emre Spor Tesisleri bünyesinde hizmet veren jimnastik salonu, bu branştaki boşluğu dolduruyor. Sağladığı pek çok fayda ile dikkat çeken jimnastiğin, kentteki en uğrak noktası haline gelmeyi başaran Yunus Emre Spor Tesisleri'nde yaz dönemi eğitimleri kapsamında 4-9 yaş arası 376 öğrenci 16 grup halinde spor yapıyor. Jimnastik, çocukların bedensel ve zihinsel gelişime katkısı, duruş bozukluklarının düzelmesi, sosyal faydaları ve bireylerin kendilerine güven kazanması gibi özellikleri ile dikkat çekiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde Jimnastik Kursları Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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