Tepebaşı'nda bereket paylaştıkça çoğalıyor - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilerin destekleri ile Nihal- İsmail Akçura Aşevi'nde pişirilen yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırmaya devam ediyor. Aşevinde özenle pişirilen yemekler her gün yaklaşık 400 kişiye ulaştırılıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Çamlıca Mahallesi'nde faaliyet gösteren Nihal-İsmail Akçura Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti vermeyi sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde uzman personel tarafından titizlik ile hazırlanan yemekler, Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından evlere servis edilerek vatandaşlara teslim ediliyor. Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nde hazırlanan yemeklerden, pandemi sürecinin başından bu yana korona virüs nedeniyle evinde izolasyonda olan 65 yaş üstü ile engelli vatandaşlar da yararlanıyor. Tepebaşı Belediyesi, günlük 400 kişilik sıcak yemeği ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nin faaliyetleri hakkında bilgi almak ve destek olmak isteyen vatandaşların, 0 (222) 340 04 02 numaralı telefondan ve 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından yetkililere ulaşabiliyor. - ESKİŞEHİR