Tepebaşı\'nda çiftçilere hibeli sera naylonu desteği verildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Tepebaşı çiftçilerine hibeli sera naylonları teslim edildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen "Eskişehir'de Sera Naylonlarını Yeniliyoruz Projesi" kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Sazova Kampüsü'nde, Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Sert, teknik personel ve çiftçilerin katılımıyla Tepebaşı çiftçilerine yüzde 50 hibeli sera naylonları teslim edildi.

Bakanlık tarafından uygulanmakta olan TAKE (Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi) ve Alternatif Üretim Tekniklerinin Geliştirilmesi Projeleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır çiftçilere tohum, fide, fidan ve sera naylonu tedariki noktasında destek sağlanmakta ve bu yöndeki projeler yüzde 50-75 aralığında hibe desteğiyle gerçekleştirilmektedir.

Projeler uygulanırken özellikle ekilmeyen veya nadasa bırakılan alanların etkin kullanımlarının sağlanması, çeşitli nedenlerle ÇKS kaydı yaptıramayan ve destekleme ödemelerinden istifade edemeyen çiftçilere destek sağlanması; sel, dolu, kuraklık gibi doğal afetlerden etkilenen çiftçilere yardım eli uzatılması, şehit-gazi yakını gibi çiftçilere destek olunması noktasında çeşitli hususlar gözetilerek hibe destekleri verilmektedir.

Sera Naylonlarını Yeniliyoruz Projesi kapsamında 2024 yılında 2,5 milyon TL devlet katkısı ve 2,5 milyon TL çiftçi katkısı olmak üzere toplam 5 milyon TL destek sağlanmıştır. Bu kapsamda 2025 yılında da Tepebaşı ilçesinde toplamda 28 dekar alanda seracılık faaliyeti gösteren 20 çiftçiye sera naylonu desteği verildi. - ESKİŞEHİR