Tepebaşı'nda çocuklar etkinliklerle gelişiyor - Son Dakika

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Çello Ağacının Gölgesinde' adlı etkinliğinde çocuklar, sahneledikleri oyun ile hem eğlendi hem de öğrendi.

Tepebaşı Belediyesi, kent genelindeki çocuk merkezlerinde gerçekleştirdiği faaliyetlerle Eskişehirli çocukların gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde eğitmenler tarafından hazırlanan Çello Ağacının Gölgesinde adlı müzikli hikaye anlatısı çocuklarla buluştu. Etkinlikte çocukların öz bilincini geliştirmeye katkı sunmak için hazırlanmış bir pedagojik oyun sahnelendi. Etkinlik sonrasında ise çocuklarla söyleşi gerçekleştirildi. Çocuklar bu sayede hikayeye dair görüşlerini ve kendi hislerini ifade etme fırsatı buldu. Son olarak hikayenin parçası olan taşlar, çocukların kendi hikayelerini oluşturmaları için dağıtıldı. Program, eğitmenlerin hikaye anlatısı için besteledikleri müzik eşliğinde sona erdi. - ESKİŞEHİR