Tepebaşı\'nda Dünya Engelliler Günü Etkinliği

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Tepebaşı Belediyesi tarafından yoğun katılımla gerçekleştirilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde renkli anlar yaşandı.

Etkinlik, Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesindeki özel bireyler, zumba gösterisi ve Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Birimi tarafından hazırlanan aktivitelerle eğlenceli bir gün geçirdi. Yoğun katılım gösterilen etkinlik renkli anlara da sahne oldu.

"Havuzu ücretsiz bir şekilde kullanmak ve tüm imkanlardan yararlanmak bizleri çok mutlu ediyor"

Etkinlikte konuşma yapan Tepebaşı Spor Kulübü lisanslı yüzücüsü Göktan'ın babası Ramiz Işın, "Yüzme konusundaki başlangıcımız 15 yıl öncesine dayanıyor. Çok zorlu bir süreçti, bugünkü gibi şartlar yoktu. Önce kendi imkanlarımızla yüzmeyi öğrettik, daha sonra su sporlarına geldik. Burada inanılmaz bir şekilde sabah akşam yüzdük. Oğlum milli takıma seçildi. Bu başarılarda emeği olan Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ederim. Böyle bir havuzumuz olduğu için çok mutluyuz. Havuzu ücretsiz bir şekilde kullanmak ve tüm imkanlardan yararlanmak bizleri çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Etkinliğe katılan veliler de özel bireyler için yapılan hizmetlerden ve düzenlenen etkinlikten dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR