Tepebaşı'nda Kadınlara Özel Minyatür Kilim ve Şal Dokuma Kursu - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Kadınlara Özel Minyatür Kilim ve Şal Dokuma Kursu

Tepebaşı\'nda Kadınlara Özel Minyatür Kilim ve Şal Dokuma Kursu

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen minyatür kilim ve şal dokuma kursuna katılan Eskişehirli kadınlar, el emeği ile güzel ürünler ortaya çıkararak keyifli vakit geçiriyor. Kurs, 33 kursiyerin katılımıyla sürdürülen uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

13.02.2025 16:23  Güncelleme: 16:26
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Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri'nde düzenlenen minyatür kilim ve şal dokuma kursuna katılan kadınlar, el emeği ile birbirinden güzel ürünler ortaya çıkararak keyifli vakit geçiriyor.

Tepebaşı Belediyesi, gerçekleştirdiği kurslar ile kent sakini kadınlar için eğitimler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Belde Evleri'nde düzenlenen minyatür kilim ve şal dokuma kursu, Eskişehirli kadınlar tarafından ilgi görerek tercih ediliyor. Mustafa Kemal Paşa Belde Evi'nde düzenlenen minyatür kilim ve şal dokuma kursu da haftada bir gün 33 kursiyerin katılımıyla sürüyor. Uzman eğitmenler eşliğinde kursa katılan kadınlar, yöresel veya özgün

figürleri dokumayı öğreniyor. Belde Evleri'nde düzenlenen kurslar sayesinde verimli ve keyifli biçimde vakit geçirdiklerini belirten kadınlar, sunulan bu imkandan dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı'nda Kadınlara Özel Minyatür Kilim ve Şal Dokuma Kursu - Son Dakika

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