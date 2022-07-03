Tepebaşı'nda Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor

03.07.2022 11:25
Tepebaşı'nda Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı için düzenlenen kesim alanındaki hazırlıklarını sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı için düzenlenen kesim alanındaki hazırlıklarını sürdürüyor.

Vatandaşların kurbanlıklarını sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde kesebilmeleri için Çamlıca Kapalı Pazar Yeri, bayramın ilk gününde kent halkının hizmetinde olacak. Küçükbaş kurbanlıkların ücretsiz kesim hizmeti sunulacak olan alanda kesim işlemleri saat 08.00 itibari ile başlayacak. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, pazar yerinde belediye tarafından yapılacak hazırlıklar ve alınacak tedbirler ile hijyenik bir kesim alanı oluşturulacağı bilgisini verdi. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Eskişehirliler, kesim alanından sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yararlanabilecek. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Tepebaşı, Çamlıca, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı'nda Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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