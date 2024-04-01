YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Tepebaşı'nda 'Şairlere Yanıtlar' isimli resimli şiir sergisi açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tepebaşı'nda 'Şairlere Yanıtlar' isimli resimli şiir sergisi açılıyor

Tepebaşı\'nda \'Şairlere Yanıtlar\' isimli resimli şiir sergisi açılıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şairlere Yanıtlar' isimli resimli şiir sergisi, Atila Özer Karikatürlü Ev'de yarın açılacak. Sergi, Said Doğan tarafından hazırlanan 'Derinlik' temalı eserlerden oluşuyor.

01.04.2024 16:59  Güncelleme: 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı'nda Said Doğan'ın hazırladığı 'Şairlere Yanıtlar' isimli resimli şiir sergisi, Atila Özer Karikatürlü Ev'de yarın açılacak.

Tepebaşı Belediyesi özel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi kursiyerlerinden Said Doğan'ın hazırladığı 'Derinlik' temalı 'Şairlere Yanıtlar' isimli resimli şiir sergisi, Atila Özer Karikatürlü Ev'de 2 Nisan (yarın) saat 16.00'da Eskişehirlilerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: ANKA

Said Doğan, Atila Özer, Tepebaşı, Etkinlikler, Sanat, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı'nda 'Şairlere Yanıtlar' isimli resimli şiir sergisi açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:28 AK Parti’de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor 6 isim topun ağzında AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında
15:29 Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti
14:46 Meral Akşener’den seçim sonrası ilk yorum Meral Akşener'den seçim sonrası ilk yorum
14:01 Denizli’de başkan seçilen CHP’li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın Denizli'de başkan seçilen CHP'li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın
13:50 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı
17:18 Sevkler ortalığı iyice karıştırdı Trabzonspor, TFF’yi istifaya davet etti Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti
15:57 Seçim günü ilk poz geldi Ceyda Düvenci aşkını ilan etti Seçim günü ilk poz geldi! Ceyda Düvenci aşkını ilan etti
15:36 Fenerbahçe’den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki Fenerbahçe'den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki
14:04 AK Parti’nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu
13:49 Sevkler açıklandı Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır Sevkler açıklandı! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır?
13:28 Bahçeli: Milletin sandıkta verdiği mesajı değerlendireceğiz Bahçeli: Milletin sandıkta verdiği mesajı değerlendireceğiz
12:56 Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı! Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var
12:15 Trabzon’u birbirine katan Osayi’den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj Trabzon'u birbirine katan Osayi'den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 18:25:07. #1.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı'nda 'Şairlere Yanıtlar' isimli resimli şiir sergisi açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement