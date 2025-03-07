Tepebaşı'nda Yerel Üreticiler İçin Sebzecilik Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Yerel Üreticiler İçin Sebzecilik Eğitimi Düzenlendi

Tepebaşı\'nda Yerel Üreticiler İçin Sebzecilik Eğitimi Düzenlendi

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği Yerel Üreticiler Eğitim Programı, sebze yetiştiriciliği konulu eğitimle devam etti. Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleşen eğitimde kadın üreticiler ve vatandaşlar, sebze yetiştiriciliğinde verimli ürün elde etmenin inceliklerini öğrendi.

07.03.2025 11:32  Güncelleme: 11:36
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Tepebaşı Belediyesi tarafından başlatılan Yerel Üreticiler Eğitim Programı, "Tepebaşı'nda Sebzecilik, Sebze Yetiştiriciliğinin İncelikleri-2" eğitimi ile devam etti.

Yerel Üreticiler Eğitim Programı kapsamında "Tepebaşı'nda Sebzecilik, Sebze Yetiştiriciliğinin İncelikleri-2" konulu eğitim verildi. Özdilek Sanat Merkezi'nde düzenlenen eğitime, Tepebaşı Kadın Üretici Ürün Satış Noktalarında satış yapan kadınlar ve vatandaşlar katıldı. Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Duygu Doğandor tarafından verilen eğitimde; sebze yetiştiriciliğinde, verimli ve kaliteli ürün elde etmek için yapılması gereken uygulamalar, ekim, hasat ve depolama süreçlerinde dikkate edilmesi gereken unsurlar anlatıldı. Eğitim, kadın üreticilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından "Sağlıklı bir gelecek için temiz üretim temiz gıda" sloganıyla düzenlenecek eğitimler hakkında bilgi almak isteyenler 0 (222) 211 40 00/3214 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı'nda Yerel Üreticiler İçin Sebzecilik Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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