Tepebaşı\'nda Yeryüzü Ekoloji Okulu Ekim Programı Başlıyor

Yerel

Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilen atölye çalışmaları kapsamında ekim ayı programı başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi, kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası yanında hazırlanan alanda faaliyetlerini gerçekleştiren Yeryüzü Ekoloji Okulu; doğayla ilişki kurmayı, doğaya erişimi, bir arada yaşama kültürünü, sürdürebilirliği, yerel ekosistemle oynamayı, toplumsal aktivizmi, mekanı tanımayı ve mekan bilincini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda 7 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek atölye çalışmaları arasında çocuklar için Seramik Atölyesi (3-5 yaş), Haklarını Öğren Güvende Ol Atölyesi (8-10 yaş), Bilge Çocuklar Felsefe Atölyesi (9-10 yaş) ve Dans Atölyesi (6-8 yaş) yer alıyor. - ESKİŞEHİR