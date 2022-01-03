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Tepebaşı'ndan üniversitelilere ücretsiz yemek desteği - Son Dakika

Tepebaşı'ndan üniversitelilere ücretsiz yemek desteği

03.01.2022 16:44
Tepebaşı'ndan üniversitelilere ücretsiz yemek desteği

Tepebaşı Belediyesi, 3 Ocak itibari ile üniversite öğrencileri için yemek hizmeti vermeye başladı.

Tepebaşı Belediyesi, 3 Ocak itibari ile üniversite öğrencileri için yemek hizmeti vermeye başladı. Öğrenciler artık akşam yemeğini iki farklı noktada ücretsiz olarak yiyebilecek.

Tepebaşı Belediyesi, kentteki üniversite gençleri için gerçekleştirdiği hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Sabah saatlerinde öğrenciler için 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde çorba ve ekmek ikramı devam ederken; 2 Eylül Gençlik Merkezi'nde ve Zişan Kızılcıklı Belde Evi'nde öğrencilere akşam yemeği de 3 Ocak tarihinden itibaren ücretsiz olarak sunulmaya başladı. Nihal- İsmail Akçura Aşevi'nde uzman belediye personeli tarafından titizlik ile pişirilen yemekler, öğrencilere akşam 18.00-19.00 saatleri arasında ikram ediliyor. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ve HES kodu ibraz ederek her iki noktada hizmete sunulan yemek ikramından faydalanabiliyor.

"Gençlerimizin daima yanındayız"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da öğrenciler için sunulan akşam yemeği hizmeti hakkında değerlendirmede bulunurken, "Öğrenci kenti olarak bilinen bir yer olan Eskişehir'imize, üniversite öğrencilerimiz çok büyük bir değer katıyor. Öte yandan her geçen gün kötüye giden ekonomik durum, giderek zorlaşan geçim şartları, harçlıkları ile hayatını idame ettiren öğrencilerimizi de derinden etkiliyor. Çok iyi biliyoruz ki barınma, beslenme, öğrenim giderleri, sosyal yaşam gibi giderler ile boğuşan gençlerimiz, harçlıkları ile günlerini geçirmekte zorluk çekiyor. Ailelerin, Eskişehir'de öğrenim gören çocukları için maddi destek sağlaması, giderek daha çok güç bir hal alıyor. Biz de Tepebaşı Belediyesi olarak gençlerimize verdiğimiz önem doğrultusunda önemli bir desteği hayata geçirme kararı aldık. Ekiplerimizin Nihal-İsmail Akçura Aşevimizde titizlikle pişirdiği yemekleri, iki farklı noktada ücretsiz olarak üniversite öğrencilerimize sunuyoruz. Bu hizmet ile öğrencilerimizi biraz olsun rahatlatmayı, anne ve babalarının da omuzlarındaki yükü paylaşmayı amaçladık. Tepebaşı Belediyesi, gençlerimizin daima yanlarında olacak. Şimdiden tüm öğrencilerimize afiyet olsun" sözlerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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İsmail Akçura, Üniversite, Tepebaşı, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tepebaşı'ndan üniversitelilere ücretsiz yemek desteği - Son Dakika


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