Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri Programı'nda çocuklar yemini etti - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri Programı'nda çocuklar yemini etti

Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri Programı\'nda çocuklar yemini etti

Tepebaşı Belediyesi tarafından çocuklarda özgüven, sorumluluk duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerilerin geliştirilmesi amacıyla yaşama geçirilen “İklim İzcileri” programına katılan çocuklar, izcilik yemini etti.

26.02.2024 19:31  Güncelleme: 19:34
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Tepebaşı Belediyesi tarafından çocuklarda özgüven, sorumluluk duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerilerin geliştirilmesi amacıyla yaşama geçirilen "İklim İzcileri" programına katılan çocuklar, izcilik yemini etti.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen İklim Sözcüleri Programı kapsamında, çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılamak amacıyla başlatılan "İklim İzcileri" programı sürüyor.

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'ndaki eğitimlere katılan çocuklar için düzenlenen yemin törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra küçük izcilerin aileleri katıldı. Tören tekmil ile başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. İzcilik marşlarının da okunmasının ardından Başkan Ataç, şunları söyledi:

"Ben çocuklarınızı bize emanet ettiğiniz için tüm ailelere teşekkür ediyorum. Çocuklar burada hem spor yapıyor, hem komutları dinliyorlar hem de izciliği yerine getiriyorlar. Eğer ciddi olarak bu işin içine girerseniz izci olabilirsiniz. Dayanışmayı bilmeniz çok önemli, çevreyi koruyacaksınız. Göreviniz var ve onları layıkıyla yerine getireceğinize inancım tam."

Ataç'a Eskişehir İklim Spor Kulübü Başkanı ve İzci Lideri Kadir Gündoğdu tarafından 57. Alay şehitleri anma töreninde izcilerin giydikleri cepken ve Çanakkale Savaşı'nda askerlerin taktıkları kabalak giydirildi. Törende, 2023 yılından itibaren İklim İzcileri'ne katılan 15 çocuk hep bir ağızdan izcilik yemini etti.

İzcilik çalışmalarının yürütüldüğü Eskişehir İklim Spor Kulübü ile Tepebaşı Belediyesi arasında da iş birliği protokolü imzalandı.

Kaynak: ANKA

Tepebaşı, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri Programı'nda çocuklar yemini etti - Son Dakika

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