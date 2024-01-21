Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi\'nde Ürün Fotoğrafçılığı Atölyesi düzenlendi

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi öncülüğünde düzenlenen 'Ürün Fotoğrafçılığı Atölyesi' ile katılımcı gençler, ürün fotoğrafçılığının inceliklerini öğrendi.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, gençlerin kendilerini geliştirmesine katkı sağlıyor.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi ve Fujifilm iş birliğinde düzenlenen Ürün Fotoğrafçılığı Atölyesi de gençlerin ilgisi ile gerçekleşti. Ozan Satıoğlu ve Onur Aydemir'in eğitim verdiği atölye çalışmasında aydınlatma, kamera açısı, odak, arka plan ve alan derinliği gibi konular ele alındı. Katılımcı gençler ürün fotoğrafçılığının detaylarını öğrenirken, merak ettikleri soruları da uzmanlara sorma imkanı yakaladı. - ESKİŞEHİR