Tepebaşı ve Odunpazarı Belediye Başkanları Ağrılılar Derneği\'ni Ziyaret Etti

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve CHP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Ağrılılar Derneği Başkanı Cemil Nazlı ve üyeleri ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Ağrılılar Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette Dernek Başkanı Cemil Nazlı ve üyeleri ile buluşan Ataç, Kurt ve Ünlüce, dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Başkan Ataç, şunları söyledi:

"Gerçekten çok mutlu oluyoruz. Buraya evimiz gibi geliyoruz. Her geldiğimizde de sıcak yüzünüzle karşılıyorsunuz ve bizi mutlu ediyorsunuz. 20 yıldır Tepebaşı'nda yaşayanlar beni başkan seçiyorlar. Burada demek ki karşılıklı ilişkilerden dolayı bana güven duydular, ben de onlara güven duydum. Aramızda ciddi bir samimiyet oluştu, destek oluştu. Bunlar olmazsa zaten belediye başkanı olamazdım. Ben 20 yıldır dost biriktirmişim, insan biriktirmişim. Bu şehirde birlikte yaşıyoruz, hep yüz yüze bakıyoruz çünkü bugünler gelip geçiyor sadece dostluklar kalıyor. Ben dostlarıma çok düşkünümdür, her şeyden önce gelir dostluklar. Ben kimseyi görüşüyle değerlendirmem. Siyaset insan kazanma sanatıdır. Biz çalışırsak güven verirsek, insanlar da bize oy verir biz de iktidar oluruz. Onun için çok çalışıp bu oylarımızı artırıp bizim yeni adayımız Ayşe Hanım'ı muhakkak Büyükşehir Belediyesine başkan yapmamız gerekiyor. Çünkü üç belediye ve kırsaldaki belediyelerle ahenkli çalışırsak büyükşehir meclisi güçlü olur" ifadelerini kullandı.

Başkan Kurt da şöyle konuştu:

"Sevgili Ağrılı hemşehrilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yıllardır Eskişehir'desiniz. Aslında Eskişehir'e herkes bir yerden gelmiş ve burada öyle bir kültür yaratılmış ki herkes Eskişehirli. Kaynaştık, yan yana beraberiz, aynı şeylere ağlıyor, aynı şeylere gülüyoruz. Ağrılıların Odunpazarı'nda temsili Fevzi abiyle başladı, birlikte çok işler yaptık, bundan sonra da yeni işler yaparız inşallah. 4 köyümüzde sizin için taziye evlerimizi yapmıştık. İnşallah önümüzdeki dönemde sizlere merkezde de taziye evi yaparız, bunun sözünü şimdiden veriyorum. Ahmet abi 20 yıl ben de 10 yıldır belediyecilik yapıyoruz. Yılmaz hocam yerini öğrencisi Ayşe Ünlüce'ye bıraktı, onu Büyükşehir belediye başkanı yapacağız. Kent merkezinde üçümüzün kazanmasıyla uyumlu bir şekilde çalışırız, her şey daha kolay hallolur."

EBB Adayı Ünlüce ise şunları dile getirdi:

"Bu güzel ve sıcak buluşma için güler yüzlerinize ve samimiyetinize teşekkür ederim. Ahmet abi ve Kazım abi ile seçim öncesi konuştuğumuzda Ağrılılar Derneği'ni ziyaret etme çalışmamızı hemen planlamıştık. Ağrılı kardeşlerimizle yan yana, omuz omuza çalışmaktan mutluluk duyarım. Şu anda çok önemli bir görevi teslim almaya hazırlanıyorum. Yılmaz hocam ve Kazım başkanım, Ahmet başkanım çok değerli hizmetler sundular. Onlardan bu şehre nasıl abilik yapılırı gördüm, ama ufak bir fark var; ben ablalık yapmaya geliyorum."

Dernek Başkanı Nazlı, "Biz Ağrılılar olarak elimizden geldiği kadar bu şehirde ürettik, çalışmaya devam ettik. Burada Eskişehirliler bizi kucakladı. Biz aslen Ağrılıyız ama Eskişehirli olduk. Başkanlarımız her zaman yanımızda oldular. Başkanlarım her anlamda yanımızda oldunuz; düğünlerimizde, taziyelerimizde başkanlarımıza çok teşekkür ederim. Hocamıza saygılarımızı sunuyoruz. Hocamız da yerini kadın bir adaya verdi, Ayşe hanımın aday olmasından bizde çok mutlu olduk" diye konuştu.