Tercan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika
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Tercan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

09.08.2022 09:51
Tercan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

Tercan'da Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Tercan'da Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

İlçe merkezinde kurulan stantta vatandaşlara Kaymakam Musa Kazım Çelik ve Belediye Başkanı Lokman Gültekin tarafından aşure dağıtıldı.

Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin, Aşure Günü'nün birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyerek, "Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazi anlamı bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir." dedi.

Kaymakam Musa Kazım Çelik'te vatandaşların Muharrem Ayını tebrik ederek, bu mübarek ayın birlik, beraberlik, kardeşlik ve hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Muharrem Ayı, Kazım Çelik, Tercan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tercan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tercan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika
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