Terme Belediye Başkanı Kul: 'Halkımızla Doğrudan İletişim Kuracağız' - Son Dakika
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Terme Belediye Başkanı Kul: 'Halkımızla Doğrudan İletişim Kuracağız'

Terme Belediye Başkanı Kul: \'Halkımızla Doğrudan İletişim Kuracağız\'

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, düzenlenen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' etkinliğiyle vatandaşlarla bir araya gelerek soruları yanıtladı ve belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi. Kul, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla halkın sorunlarını dinlemenin önemine vurgu yaptı.

03.05.2025 20:53  Güncelleme: 20:55
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Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Ortak akıl, istişare ve dayanışma ruhu ile şehrimizi yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, düzenlediği "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliğiyle doğrudan vatandaşlarla bir araya gelerek, onların merak ettiği konulara açıklık getirdi ve iletilen sorunlara çözüm önerilerini paylaştı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından başlatılan "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Yeni, Yenidoğan ile Yunus Emre Mahallelerindeki vatandaşlar ile bir araya geldi. Farklı mahallelerden de katılımın olduğu programda vatandaşlar, belediye hizmetlerinden şehir planlamasına, altyapı çalışmalarından sosyal projelere kadar birçok konuda Başkan Kul'a sorularını yöneltti. Üç mahallenin ortak noktası olarak Şevval Düğün Salonunda gerçekleşen programa, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'un yanı sıra, AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş, AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Emine Ocak Durucu, ilçe yönetim kurulu üyeleri, Yeni Mahalle Muhtarı Yüksel Arslantürk, Yenidoğan Mahalle Muhtarı Salih Kılıç, Yunus Emre Mahalle Muhtarı Ahmet Evce, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Amacımız halkımızla doğrudan iletişim kurmak"

Milletle bütünleşen belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaşlarla birebir iletişimin her zaman bütünleştirici etkisi olduğunu kaydeden Başkan Kul, bu tür programların çok değerli olduğunun altını çizdi. Etkinliğin önemine değinen Kul, "Göreve geldiğimiz günden bu yana şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı benimsedik. 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' etkinliklerimiz de bu anlayışımızın bir parçası. Amacımız, halkımızla doğrudan iletişim kurarak onların beklentilerini, sorunlarını ilk ağızdan dinlemek ve çözüm üretmektir. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizim için çok kıymetli. Bu noktada onların ayağına gidiyor birebir sorun, talep veya şikayetlerine yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz her zaman sahadayız, milletimizin yanındayız. Vatandaşlarımızla güçleniyoruz." ifadelerini kullandı.

"Halka hizmet hakka hizmettir"

AK Parti Terme ilçe başkanı İsa Baş programda yaptığı konuşmada, "AK Parti ailesi olarak, halkımızla sürekli iletişim halinde olmak, onların sorunlarını ve beklentilerini doğrudan öğrenmek bizim için büyük önem taşıyor. 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' etkinliğimiz de bu anlayışımızın bir yansımasıdır. Her zaman söyledik: Halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Bu anlayışla Terme'mize hak ettiği hizmetleri belediyemizle el birliği ile kazandırmaya kararlıyız. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Terme Belediye Başkanı Kul: 'Halkımızla Doğrudan İletişim Kuracağız' - Son Dakika

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