Terme Belediye Başkanı Şenol Kul: Belediyecilikte gönüllere dokunuyoruz

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Samsun'un Terme İlçe Belediye Başkanı Şenol Kul, "Belediyeciliği rutin işlerden ibaret görmeyip gönül ve sosyal belediyecilik anlamında da kalplere dokunuyoruz" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, geçen hafta elektrik çarpması sonucu yaralanan ve tedavisinin ardından evinde istirahat eden Erol Yıldırım'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yıldırım Başkan Kul'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Kul, kalplere dokunmaya devam edeceklerini ve yaptıkları hizmetlerin üzerine yenilerini yerleştirmek olduğunu ifade ederek, "Terme Belediyesi olarak çok geniş yelpazede hizmet veriyoruz ama asıl amacımız gönül belediyeciliği. Gönüllerin şehri Terme'de gönülden çalışıyor, gönüller yapıyoruz. İçilen demli bir çay da paylaşılan sıcak çorba da hemşehrilerimizin yüzlerindeki tebessüm en büyük gücümüz. Hizmet önemli ama halkın gönlünü kazanmak daha önemli. Bir insanın gönlüne giremiyorsanız şehri inşa etmenin bir anlamı yok" diye konuştu. - SAMSUN