Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Gökçeağaç Mahallesi\'nde geleneksel etkinliğe katıldı

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Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç Mahallesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinliğe katılan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Geleneklerimizi yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Geleneklerimiz ve göreneklerimiz bizi biz yapan değerlerimizdir. Bizim en büyük gücümüz birliğimiz" dedi.

Ramazan Bayramı öncesinde Gökçeağaç Mahallesinde toplanan vatandaşlar her yıl geleneksel olarak, kutladıkları "Arife Bayramı" etkinliğinde bir araya geldi. Gökçeağaç Camisi önünde yoğun bir kalabalıkla toplanan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri şeker, çikolata ve kekleri etkinliğe katılan çocuklara dağıttılar.

"65 yıldır süren gelenek"

"Arife Bayramı" kutlamalarına katılan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da çocuklara şeker dağıttı. Şenol Kul, "Gökçeağaç Mahallemizde 65 yıldır sürdürülen bu geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocukluğumdan da hatırladığım bu geleneğimiz önceleri mahalle halkının bayram arifesinde evlerinde yaptıkları poğaça ve börekleri çocuklara dağıtmasıyla başladı. Sonraları bu geleneğimiz devam etti şimdi de çocuklarımıza Arife Bayramı'nda şeker ve çikolata dağıtıyoruz. Çocuklarımızın bayramının mutluluğunu hissetmesine vesile oluyoruz" diye konuştu.

"Birliğimiz en büyük gücümüz"

Böylesi güzel bir mirasın yaşatılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Kul, "Geleneklerimiz ve göreneklerimiz bizi biz yapan değerlerimizdir. İnsanların bir arada olmaya ihtiyacı var. Değerlerimizi yaşatabilmenin, bir arada tutabilmenin ülkemiz ve milletimiz adına önemli katkıları olduğuna inanıyorum. Bizim en büyük gücümüz birliğimiz. Bu birlik ve beraberliğimizi, gelenek ve göreneklerimizi özümüzü unutmadan gelecek nesillere anlatabilmemiz lazım. Şimdiden tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederim" şeklinde konuştu.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, etkinliğe eşi Nuran Kul ve çocukları Ahmet ve Fırat ile birlikte katıldı. - SAMSUN