Terme Belediye Başkanı Şenol Kul\'un Kardeşi Hayatını Kaybetti

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'un kardeşi Şükrü Kul, yaklaşık 3 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'un kardeşi eğitimci Şükrü Kul, 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yaklaşık 3 aydır Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Şükrü Kul'dan acı haber geldi.
Şükrü Kul'un cenazesi, yarın Terme'deki Atatürk Caddesi'ndeki evinden saat 10.30'da alınarak Kozluk Mahallesi'ne getirilecek. Öğle namazını müteakip Kozluk Mahallesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek. - SAMSUN
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