Terme Belediyesi Elektrikli Süpürge Araçlarıyla Temizlik Hizmetlerini Modernize Ediyor

Samsun'un Terme Belediyesi, temizlik işlerinde kullanılmak üzere 2 adet elektrikli yol süpürme aracı aldı. Belediye Başkanı Şenol Kul, "Çevre dostu elektrikli süpürge araçlarıyla biz de filomuzu modernize ediyoruz." dedi.

Terme Belediyesi, tasarruf odaklı hizmet anlayışıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Önceki dönemde de belediyeye çok sayıda araç ve iş makinası kazandıran Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, şimdi de ilçenin temizlik hizmetlerinde çıtayı yükselterek, elektrikli yol süpürme makineleriyle daha temiz, sessiz ve çevre dostu bir dönemin kapılarını araladı.

240 litre çöp haznesi kapasiteli ve tek şarjla 8 saate kadar aralıksız çalışabilen araçlar, özellikle kaldırımlar ve dar alanlardaki temizlikte büyük kolaylık sağlayacak. Elektrikli motorları sayesinde sessizce çalışan ve vakum teknolojisiyle atıkları toplayan bu makineler, yaprak, izmarit, kağıt ve kuruyemiş kabukları gibi küçük atıkların temizliğinde büyük verimlilik sunuyor.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, amaçlarının sadece temizlik değil, aynı zamanda şehrin estetiğine katkıda bulunarak daha güzel ve yaşanabilir bir şehir inşa etmek olduğunu ifade ederek, "İlçemizin daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevreye kavuşması adına temizlik hizmetlerimizi güçlendiriyoruz. Çevre dostu elektrikli süpürge araçlarıyla biz de filomuzu modernize ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN