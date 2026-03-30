Terme\'de \'vefa yolu\'

SAMSUN (İHA) – Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Bülent Karataş'ın Terme'nin Evci Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yolu, Terme Belediyesi tarafından yenileniyor.

2005 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Uzman Çavuş Bülent Karataş'ın adını taşıyan sokak, Terme Belediyesi tarafından beton parke ile yenileniyor. Şehit analarının duasını hiçbir şeye değişmeyeceğini ifade eden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Bu vatan için canını siper eden aziz şehitlerimize olan minnet borcumuzu hiçbir hizmetle ödeyemeyiz. Ancak onların bizlere en kutsal emaneti olan ailelerinin her an yanında olmak, yaşamlarını kolaylaştırmak bizim boynumuzun borcudur. Kahraman şehidimiz Bülent Karataş'ın adını taşıyan bu sokağı, şehidimizin şanına ve ailesinin hane-i saadetine yakışır şekilde nakış gibi işliyoruz. Bizim için en büyük proje, bir şehit annesinin, bir şehit babasının hayır duasını almaktır" dedi.

Şehitlerin hatırasını yaşatmanın önemine değinen Başkan Kul, "Şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır. Sadece bugün değil, her zaman onların emrindeyiz. Vefa, bizim hizmet anlayışımızın tam merkezindedir" diye konuştu. - SAMSUN