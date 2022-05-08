Son Dakika | Terörden temizlenen dağlar vatandaşa gelir kapısı ve hobi alanı oldu - Son Dakika
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Son Dakika | Terörden temizlenen dağlar vatandaşa gelir kapısı ve hobi alanı oldu

08.05.2022 13:22

Son dakika haber... Muş'ta güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörün izlerinin silindiği dağlar kimi vatandaşa gelir kapısı olurken, kimi vatandaşa da hobi alanı oldu.

Muş'ta güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörün izlerinin silindiği dağlar kimi vatandaşa gelir kapısı olurken, kimi vatandaşa da hobi alanı oldu.

İçişleri Bakanlığının iç güvenlik operasyonları çerçevesinde terörden arındırılan dağlar, hafta sonları binlerce vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Başarılı operasyonlar sonucunda güven ve huzurun sağlandığı bölgelere akın eden vatandaşlardan kimi doğal olarak yetişen gülbahar bitkisini toplayarak para kazanırken, kimileri de ailesiyle birlikte dağları geziyor. Terör unsurlarının izlerinin silindiği dağlarda artık çocuk sesleri yankılanıyor. Karların erimesiyle her gün binlerce kişiyi misafir eden Şenyayla ve Derecik dağları, eşsiz doğasıyla da piknikçilerin uğrak noktası haline geldi.

"Ailemizle beraber gülbahar bitkisi toplamaya geldik"

Ailesiyle birlikte hobi amaçlı gülbahar bitkisi toplamaya geldiklerini ifade eden Ümit Koşan, "Burası Derecik Dağları. Hafta sonu ailemizle beraber gülbahar bitkisi toplamaya geldik. Kış boyu içerideydik. Biraz hava alalım ve gülbaharın faydalarından yararlanalım istedik. Bu işi ticaret amaçlı yapanlar da var ama biz sadece hobi amaçlı ve kendi ihtiyacımız için topluyoruz. Bu bitkiyi ekmekle tüketenler de var, hamurun içerisine bırakıp pide salonlarına götürenler de var. Kış mevsimi için de haşlayıp saklayanlar oluyor. Gayet lezzetli bir besin" dedi.

"Buralar şu an çok güvenli"

Artık dağlara rahat bir şekilde çıktıklarını belirten Koşan, "Buralar çok uzak yerler olduğu için eskiden hiç gelemezdik. Korku yaşamadan, hiçbir sıkıntı yaşamadan rahat bir şekilde geliyoruz. Buralar şu an çok güvenli. Çok rahat bir şekilde herkes gelebilir. Kimsenin korkmasına gerek yok. Eskiden Muş'un dışına çıkamazdık ama şimdi çok rahat, çok huzurlu bir şekilde ailemizle, çocuklarla rahat bir şekilde gelebiliyoruz. Bunlar yapılan başarılı operasyonlar ve hiç çekinmeden buraya gelen askerimiz sayesinde oldu, güvenlik güçlerimiz sayesinde oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

"Güvenli operasyonlar sayesinde herkes ailesiyle buraya rahat bir şekilde geliyor"

Vatandaşlardan Naim Güler de, karların erimesiyle insanların dağlarda gülbahar bitkisi toplamaya geldiğini belirtti. Dağda doğal olarak yetişen bitkilerin bazı insanlar için geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Güler, "Yollarda yüze yakın kamyonet var. Bu işin ticaretini yapanlar var. Biz ailecek geldik. Şu an mutfak için topladıklarımız ve kışlık için ayıracaklarımız olacak. Şimdi buralar huzurlu. Eskiden buraya kimse gelemezdi. Allah devletimizden razı olsun, güvenli operasyonlar sayesinde herkes ailesiyle buraya rahat bir şekilde gelebilir. İstanbul, Bursa, Mersin'de Muşlular çok, oralara gönderenler de var. Buradan günlük 100 kamyonete yakın gülbahar toplanıyor. Çoğu kişi de ailesiyle pikniğe geldiği için toplayıp götürüyor. Şimdi herkes ailesiyle, çoluk çocuğuyla rahat bir şekilde buralara gelebiliyor" diye konuştu.

"İlkbaharda geçimimizi gülbahar satarak sağlıyoruz"

İlkbaharda gülbahar satarak geçimlerini sağladıklarını belirten İsmail Yılmaz ise şöyle konuştu:

"Geçim kaynağımız gülbahar bitkisi. Sabah saat 06.00'da gülbahar toplamaya geliyoruz. Uçurum olduğu için gülbaharları torbalarla karın üzerinde kaydırarak getiriyoruz. Günde 15 torbaya yakın topluyoruz ve bu da 250 kiloya yakın geliyor. Bunları İstanbul ve Bursa'ya yemeklik için gönderiyoruz." - MUŞ

Son Dakika | Terörden temizlenen dağlar vatandaşa gelir kapısı ve hobi alanı oldu
Son Dakika | Terörden temizlenen dağlar vatandaşa gelir kapısı ve hobi alanı oldu
Son Dakika | Terörden temizlenen dağlar vatandaşa gelir kapısı ve hobi alanı oldu
Son Dakika | Terörden temizlenen dağlar vatandaşa gelir kapısı ve hobi alanı oldu
Son Dakika | Terörden temizlenen dağlar vatandaşa gelir kapısı ve hobi alanı oldu
Son Dakika | Terörden temizlenen dağlar vatandaşa gelir kapısı ve hobi alanı oldu
Son Dakika | Terörden temizlenen dağlar vatandaşa gelir kapısı ve hobi alanı oldu
Son Dakika | Terörden temizlenen dağlar vatandaşa gelir kapısı ve hobi alanı oldu
Son Dakika | Terörden temizlenen dağlar vatandaşa gelir kapısı ve hobi alanı oldu
Son Dakika | Terörden temizlenen dağlar vatandaşa gelir kapısı ve hobi alanı oldu
Son Dakika | Terörden temizlenen dağlar vatandaşa gelir kapısı ve hobi alanı oldu
Son Dakika | Terörden temizlenen dağlar vatandaşa gelir kapısı ve hobi alanı oldu
Son Dakika | Terörden temizlenen dağlar vatandaşa gelir kapısı ve hobi alanı oldu
Son Dakika | Terörden temizlenen dağlar vatandaşa gelir kapısı ve hobi alanı oldu
Son Dakika | Terörden temizlenen dağlar vatandaşa gelir kapısı ve hobi alanı oldu
Son Dakika | Terörden temizlenen dağlar vatandaşa gelir kapısı ve hobi alanı oldu
Son Dakika | Terörden temizlenen dağlar vatandaşa gelir kapısı ve hobi alanı oldu

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Son dakika haberleri | BAKAN SOYLU DÜZENSİZ GÖÇ UYUŞTURUCU VE TERÖR DEĞERLENDİRME TOPLANTISI'NA KATILDI Son dakika haberleri | BAKAN SOYLU DÜZENSİZ GÖÇ UYUŞTURUCU VE TERÖR DEĞERLENDİRME TOPLANTISI'NA KATILDI

İstanbul, Mevla, Terör, Muş, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Terörden temizlenen dağlar vatandaşa gelir kapısı ve hobi alanı oldu - Son Dakika


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