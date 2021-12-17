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Terzilik kursunu tamamlayan sığınmacı kadınlar kayıtlı istihdamdaki yerini alıyor - Son Dakika

Terzilik kursunu tamamlayan sığınmacı kadınlar kayıtlı istihdamdaki yerini alıyor

17.12.2021 10:49
Terzilik kursunu tamamlayan sığınmacı kadınlar kayıtlı istihdamdaki yerini alıyor

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD-ASAM) ortaklaşa düzenlediği Giyim Üretimde Temel İşlemler kursuna katılan 20 Afgan ve Suriyeli kadın artık birer terzi oldu.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD-ASAM) ortaklaşa düzenlediği Giyim Üretimde Temel İşlemler kursuna katılan 20 Afgan ve Suriyeli kadın artık birer terzi oldu. Kursu başarılı şekilde tamamlayan sığınmacı kadınlardan üçü yakın zamanda, Gaziantep Sanayi Odası'na üye firmalarda işe başlayarak kayıtlı istihdamdaki yerini alacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Türkiye Ofisi Mülteci Destek Programı'nın (UN Women Turkey), Japonya Hükümetinin finansal desteği, SGDD-ASAM ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürüttüğü 'Mülteci ve Ev Sahibi Topluluktan Kadınların ve Kız Çocuklarının Sosyo-Ekonomik İstikrarının Kadın Liderliği Yoluyla Güçlendirilmesi' projesi kapsamında gerçekleştirilen kurs kapsamında kursiyerlere 140 saat eğitim verildi.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Müdürü İbrahim Çalı, kursta bir uzman eğitmenin ve tercümanın görev aldığını belirterek kurslar sayesinde yeni kayıtlı istihdam olanakları oluşturmak istediklerini söyledi. Çalı, "Kursiyerlerimize Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü onaylı sertifikalarını vereceğiz. Ayrıca üç kursiyerimiz bu kurs sayesinde iş sahibi olacak. Kursiyerlerden aldığımız tepki çok olumlu. Meslek edinen kursiyerlerimizin iş piyasasına erişim şansı artıyor" diye konuştu.

SGDD-ASAM Proje Koordinatörü Özge Tuncer, kurs programıyla uluslararası koruma ve geçici koruma altındaki kadınların meslek edinerek istihdam piyasasına erişimlerinin artırılmasını hedeflediklerini belirtti. Kadınların güçlenmesinde istihdamın önemine dikkat çeken Tuncer, "Kurs sayesinde kadınlar artık birer terzi oldu. Ailelerinin ihtiyacını da karşılayabilirler iş sahibi de olabilirler. Biz projemizle kadınlar için iki konuyu hedefliyoruz. Birincisi kadın ve kız çocukları için toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgi ve farkındalık oluşturmak. İkinci olarak da yararlanıcı kadınların geçim kaynaklarına erişimini artırarak ekonomik anlamda güçlenmelerine destek olmak" açıklamasında bulundu.

Proje kapsamında sosyal uyum faaliyetlerine de destek verdiklerini anlatan Tuncer, "Projede aynı zamanda, Türkçe A1-A2 seviye dil kursları ve konuşma kulüpleri ile dijital beceri kursları düzenleniyor. Yararlanıcılarımıza, projemiz kapsamında hukuki, sosyal danışmanlık ve sağlık danışmanlığı ile psiko-sosyal destek verilerek temel hak ve hizmetlere erişimleri destekleniyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Terzilik kursunu tamamlayan sığınmacı kadınlar kayıtlı istihdamdaki yerini alıyor
Terzilik kursunu tamamlayan sığınmacı kadınlar kayıtlı istihdamdaki yerini alıyor
Terzilik kursunu tamamlayan sığınmacı kadınlar kayıtlı istihdamdaki yerini alıyor
Terzilik kursunu tamamlayan sığınmacı kadınlar kayıtlı istihdamdaki yerini alıyor
Terzilik kursunu tamamlayan sığınmacı kadınlar kayıtlı istihdamdaki yerini alıyor

Gaziantep Sanayi Odası, Mesleki Eğitim, Mülteci, Afgan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Terzilik kursunu tamamlayan sığınmacı kadınlar kayıtlı istihdamdaki yerini alıyor - Son Dakika


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