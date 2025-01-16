Terzilikte Tamirat Dönemi - Son Dakika
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Yerel

Terzilikte Tamirat Dönemi

Terzilikte Tamirat Dönemi

Samsun'da terziler, sıfırdan elbise dikiminden tamir ve tadilat işlerine geçiş yaptı.

16.01.2025 13:19
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Terziler, geçmişte yoğun olarak elbise dikimi yaptıkları dönemin artık geride kaldığını belirterek, şu anda daha çok tamirat işleriyle ilgilendiklerini ifade ettiler.

Samsun'un İlkadım ilçesinde terzilik yapan Asım Keskiner, meslek hayatına 14 yaşında adım attığını, aradan geçen yıllara göre eskiden sıfırdan takım elbise diktiklerini ancak günümüzde kıyafetlerin tamirat ve tadilatıyla geçimlerini sağladıklarını ifade etti.

Keskiner, "Mesleğimi severek yapıyorum. Bu mesleğe usta-çırak ilişkisi ile başladım. Bir anda iş arıyordum ve kendimi bu meslekte buldum. İşlerimiz genel olarak çok şükür fena değil ama yazın daha iyi oluyor, kışın ise biraz daha zayıf ve durgun geçiyor. Bana 'eleman lazım mı?' diye soran hiç olmuyor, zaten eleman da lazım olmuyor. Okuldan dolayı bu mesleklere fazla ağırlık vermiyorlar. Şimdi küçük esnaflar için durum zor genç çıraklar gelse bile asgari ücret veremeyecek durumdalar. Liseden sonra öğrenciler belli bir yaşa geliyor ve çırak olmak istemiyorlar. Ben olsam ben de istemezdim" dedi.

"Sıfırdan elbise dikme işleri kalmadı"

Eskiden sıfırdan takım elbise diktiklerini ama şu anda tamir ve tadilat işlerinin ön planda olduğunu vurgulayan Keskiner, "Eskiden sıfırdan takım elbise dikerdik, şimdi o işler kalmadı. Daha çok tamir ve tadilat yapıyoruz. Mesela bir pantolon alıyorsunuz, paçasını yaptırıyorsunuz. Yani pantolonu mağazadan alıyorlar, biz paçasını yapıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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