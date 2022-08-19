Hakan Kurt güven tazeledi - Son Dakika
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Hakan Kurt güven tazeledi

19.08.2022 14:00
Hakan Kurt güven tazeledi

Tez-Koop-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanlığının 18. Olağan Genel Kurul seçimi yapıldı.

Tez-Koop-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanlığının 18. Olağan Genel Kurul seçimi yapıldı.

Tek liste halinde yapılan Genel Kurul seçiminde 97delege oy kullanırken Tez-Koop-İş Sendikası Erzurum Şube Başkan Hakan Kurt güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Yapılan Genel Kurul Seçimine Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hakan Bozkurt, Tez-Koop-İş Sendikası Genel Mali Sekreteri İsmail Aydın, Türkiye Haberİş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Kemal Akkan, Türk Harb-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Sefa Yılmaz ve Koop-İş Sendikası Erzurum Şube Başkan yardımcısı Alaattin Tunga, Güvenlik İş Sendikası Erzurum bölge başkanı Edip Bozoğlu, TES-İŞ Sendikası Erzurum Şube Başkanı Muharrem Demircan, ve TOLEYİS Erzurum Şube Başkanı Ekrem Sivaslı katıldı.

Görevde bulunduğu dört yıllık sürede hem dünyada hem de ülkemizde önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Tez-Koop-İş Sendikası Erzurum Şube Başkan Hakan Kurt, 2018 yılında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron sistemi tamamen olmasa da önemli bir kısmı çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Kurt,"Görevde bulunduğumuz son dört yıl içerisinde işçiler adına olumlu gelişmelerde oldu. 2018 yılında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron sistemi tamamen olmasa da önemli bir kısmı çözüme kavuşturulmuş, yıllardır dile getirdiğimiz sizlerin ilk işe giriş tarihinizden itibaren asil işçi olmanız gerekliliği söylemimiz 2018 yılında tamamen olmasa da karşılığını bulmuş nihayete erdirilmiştir. Bu anlamda başta Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl seçim yılı olduğu gibi Toplu Sözleşme yılı ve dönemi. Her iş yerinin kendine özgü sorun ve sıkıntıları var. Önce sorunları tespit ediyoruz etmeye de devam edeceğiz. Sonra çözüm anlamında atılması gereken ne kadar adım varsa birlikte atacağız. Toplu İş Sözleşme dönemine sağlam ve kararlı girebilmek için, her iş yerinde Toplu İş Sözleşme araştırma, hazırlama, bilgi toplama komiteleri kuracağız. Söz ve karar sahibi işçiler olacak. Daha etkin ve katılımcı bir yapı oluşturup birlikte mücadele edip, müzakere masasında birlikte olacağız. Tez-Koop-İş Sendikası emeğe ve emekçiye değer veren bir sendikadır. Genel Kurulumuzun işçi sınıfına, Sendikamıza, Türk işimize, Ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hepinize teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Hakan Bozkurt, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakan Kurt güven tazeledi - Son Dakika

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