Eskişehir Türk Hava Kurumu (THK) Şubesi, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik erzak kolisi yardımı gerçekleştirdi.
THK Şubesi, hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan yaklaşık 45 adet erzak kolisi dağıtarak, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhuna uygun olarak gerçekleştirilen bu destek, ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağladı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › THK, Eskişehir'de İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulundu - Son Dakika
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