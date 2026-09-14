THK Samsun Şube Başkanlığına İsmail Hut atandı, yönetim kurulu da belirlendi

Türk Hava Kurumu (THK) Samsun Şube Başkanlığı görevine İsmail Hut atandı.

Göreve atanmasının ardından açıklamalarda bulunan İsmail Hut, Türk Hava Kurumu gibi Cumhuriyetin köklü kurumlarından birinde görev almanın kendisi ve yönetim kurulu üyeleri açısından büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 16 Şubat 1925 tarihinde kurulan Türk Hava Kurumu'nun, bir asrı aşan tarihi boyunca Türkiye'nin havacılık idealinin önemli simgelerinden biri olduğunu ifade eden Hut, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünü rehber edinerek, bu kıymetli mirası gelecek nesillere taşımak için çalışacağız" dedi.

Kendisini ve yönetim kurulunu bu göreve layık gören THK Genel Başkanlığı ve yönetimine teşekkür eden Hut, Samsun'da kurumun çalışmalarını daha ileriye taşımak, çocukları ve gençleri havacılıkla buluşturmak için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını söyledi. Hut, "Türk Hava Kurumu Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Akın Ünal'a, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Fahrettin Kaya'ya ve yönetim kuruluna şahsıma duydukları güven ve tevdi ettikleri Türk Hava Kurumu Samsun Şube Başkanlığı görevi dolayısıyla en içten teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Yeni görevimizin şubemiz, kurumumuz ve Türk havacılığı adına hayırlı olmasını diliyor, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Türk Hava Kurumu'nun bayrağını daha da ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

THK Samsun Şube Başkanı İsmail Hut'un yönetim kurulunda emekli Osman Kulaberoğlu, iş insanı Seyithan Ekin, Avukat Atakani Ergeni, emekli bürokrat Osman Kandıra, Avukat Fatih Feyiz, iş insanı İlker Semiz ve Mimar Özlem Maraş yer aldı.