THK Vezirköprü Şube Başkanı Önder Erdem'in Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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THK Vezirköprü Şube Başkanı Önder Erdem'in Cenazesi Defnedildi

THK Vezirköprü Şube Başkanı Önder Erdem\'in Cenazesi Defnedildi

Türk Hava Kurumu(THK) Vezirköprü Şube Başkanı Önder Erdem, yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Erdem için Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı ve ardından Karlık Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine birçok kurum ve kuruluşun temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

12.02.2024 19:39  Güncelleme: 19:42
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Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen Türk Hava Kurumu(THK) Vezirköprü Şube Başkanı Önder Erdem (51), son yolculuğuna uğurlandı.

Vezirköprü Manifaturacılar Odası Başkanı da olan Önder Erdem için Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Erdem'in cenazesi Karlık Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Samsun Esnaflar ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ali Rıza Kısa, Samsun Tuhafiyeciler Odası Başkanı Akbaş, Hurdacılar Odası Başkanı Hüseyin Atasoy, Çarşamba Terzi Odası Başkanı Enver Yılmaz, Çarşamba Madeni İşler Odası Başkanı Mustafa Dündar, Samsun siyasi partilerin ilçe başkanları, Vezirköprü ve çevre ilçelerin meslek oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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