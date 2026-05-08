THY 4 Ayda 28,5 Milyon Yolcu Taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

THY 4 Ayda 28,5 Milyon Yolcu Taşıdı

08.05.2026 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları, Ocak-Nisan 2026'da 28,5 milyon yolcu taşıdı, filodaki uçak sayısı 536 oldu.

Türk Hava Yolları (THY), Ocak-Nisan ayını kapsayan 4 aylık dönemde 28 milyon 500 bin yolcu taşıdı. Filodaki 536 uçak sayısıyla uçulan nokta sayısı 358'e yükseldi.

THY, 2026 yılı Nisan ayı ve Ocak-Nisan aylarını kapsayan 4 aylık trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre havayolu şirketi 2026 yılı Nisan ayında dış hatlarda 4 milyon 700 bin, iç hatlarda ise 2 milyon 500 bin yolcu olmak üzere toplam 7 milyon 200 bin yolcu taşıdı. Yolcu doluluk oranı dış hatlarda yüzde 83,3, iç hatlarda ise 83,8 olarak kaydedildi. THY'nin 2026 yılı 4 aylık trafik sonuçlarına göre ise yolcu doluluk oranı yüzde 83,4 olarak kayıtlara geçti. Türk Hava Yolları, söz konusu dönemde dış hatlarda 19 milyon, iç hatlarda ise 9 milyon 500 bin yolcu taşıdı. Havayolu şirketinin filodaki uçak sayısı 536 olurken, uçulan nokta sayısı 358'e yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Havacılık, Ekonomi, Finans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel THY 4 Ayda 28,5 Milyon Yolcu Taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu Kahramanmaraş'ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Alışveriş merkezinde yangın En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Hürmüz’de kritik saatler İran savaş gemilerini vurdu, ABD’den sert misilleme geldi Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

22:45
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
22:33
Zalgiris’i uzatmada deviren Fenerbahçe Beko 8. kez Final Four’da
Zalgiris'i uzatmada deviren Fenerbahçe Beko 8. kez Final Four’da
21:43
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
21:19
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
20:22
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
19:49
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 23:20:46. #.0.4#
SON DAKİKA: THY 4 Ayda 28,5 Milyon Yolcu Taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.