THY Ağustos 2024 İç Hat Yolcu Sayısında Düşüş

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Türk Hava Yolları (THY) Ağustos 2024 dönemi trafik verilerini açıkladı. THY'nin yaptığı açıklamada yaz dönemi olmasına rağmen iç hat yolcu sayısındaki yüzde 6,1 oranlık düşüş dikkat çekti.

Türk Hava Yolları Ağustos 2024 dönemi trafik sayılarını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. THY'nin açıkladığı verilere göre, iç hat yolcu sayısı yüzde 6,1 oranında düşüş gösterdi. Yaz tatili dönemi olmasına rağmen iç hat yolcu sayısındaki düşüş göze çarptı.

Orta Doğu yolcu sayısı da düştü

THY'nin iç hat yolcu sayısının ardından Ağustos ayında Orta Doğu uçuşlarında da yolcu sayısı yüzde 22 oranda düştü. Orta Doğu uçuşlarında düşüşün İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının etkili olduğu öğrenilirken, THY uçaklarında doluluk oranlarında da düşüşler olduğu gözlendi. - İSTANBUL