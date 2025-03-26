TİKA'dan Bangladeş'te Ramazan Yardımı: 3 Bin 500 Gıda Kolisi Dağıtıldı - Son Dakika
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TİKA'dan Bangladeş'te Ramazan Yardımı: 3 Bin 500 Gıda Kolisi Dağıtıldı

TİKA\'dan Bangladeş\'te Ramazan Yardımı: 3 Bin 500 Gıda Kolisi Dağıtıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bangladeş'te Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelere, yetimhanelere, engellilere ve Arakanlı sığınmacılara toplam 3 bin 500 gıda kolisi dağıttı. Dağıtım, yerel yetkililerin katılımıyla çeşitli bölgelerde gerçekleştirildi.

26.03.2025 17:01  Güncelleme: 17:04
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş'te Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin 500 gıda kolisi dağıttı.

TİKA, Bangladeş'te Ramazan ayı boyunca dar gelirli aileler, yetimhanelerdeki öğrenciler, engelliler ve Arakanlı sığınmacı Müslümanlara 3 bin 500 gıda kolisi dağıttı. Gıda kolilerinin dağıtımı, Bangladeş'in Khulna, Pabna, Lalmonirhat, Kurigram, Koira, Feni, Rangpur, Madaripur, Shariatpur, Cox's Bazar, Dhaka, Saidpur, Nilfamari, Narsingdi, Srimangal ve Bhola bölgelerinde yerel politikacılar, belediye yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

TİKA, Ramazan boyunca ayrıca Myanmar'daki iç savaş ve şiddet eylemleri nedeniyle yerlerinden edilen ve Cox's Bazar'daki sığınmacı kamplarında yaşayan sığınmacılara sıcak iftar yemeği dağıtımını bu sene de sürdürdü. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TİKA'dan Bangladeş'te Ramazan Yardımı: 3 Bin 500 Gıda Kolisi Dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİKA'dan Bangladeş'te Ramazan Yardımı: 3 Bin 500 Gıda Kolisi Dağıtıldı - Son Dakika
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