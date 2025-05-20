TİKA\'dan Filistin\'deki Kadınlara Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Beit Sahour kentinde faaliyet gösteren Arap Kadınlar Birliği'nin bünyesinde yer alan 'Sağlıklı Mutfak' projesinin altyapısının yenilenmesine destek verdi.

TİKA, Filistin'de kadınların istihdamına katkı sağlayan projelere destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Arap Kadınlar Birliğinin 'Sağlıklı Mutfak'ının altyapısını güçlendirildi. TİKA, Beit Sahour kentinde faaliyet gösteren Arap Kadınlar Birliği'nin bünyesinde yer alan 'Sağlıklı Mutfak' projesinin altyapısının yenilenmesine destek sundu.

1956 yılında kadınlar ve engelli bireylerin desteklenmesi amacıyla kurulan Arap Kadınlar Birliği, bugün çoğunluğu dul veya boşanmış 42 kadın çalışan ve 308 kadın üyeden oluşan yapısıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Birlik bünyesinde ayrıca, 4 yaş altı 120 çocuğa hizmet veren bir kreş ve 1987 yılından bu yana engellilere yönelik bakım ve eğitim hizmetleri de sunuluyor. - ANKARA