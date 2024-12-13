TİKA'dan Myanmar'a Tıbbi Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TİKA'dan Myanmar'a Tıbbi Destek

TİKA\'dan Myanmar\'a Tıbbi Destek

TİKA, Myanmar'daki 'Muslim Free Hospital'a tıbbi ekipman desteği sağladı.

13.12.2024 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Myanmar'da ücretsiz sağlık hizmeti sunan hastaneye tıbbi ekipman desteğinde bulundu.

TİKA, Myanmar'ın Yangon şehrinde 1937 yılından bu yana ücretsiz sağlık hizmeti veren "Muslim Free Hospital" adlı hastaneye tıbbi ekipman desteğinde bulundu. Proje çerçevesinde hastaneye 1 adet ameliyat masası ve 1 adet ventilatörlü anestezi cihazı temin edildi. Tıbbi ekipmanların teslim törenine Türkiye'nin Naypyidaw Büyükelçisi Neval Orbay, TİKA yetkilileri ve hastane yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"TİKA bizim milli gururumuz"

Törende konuşan Büyükelçi Orbay, temel sağlık hizmetlerine erişimin bir insan hakkı olduğunu vurgulayarak, TİKA'nın daha önce de hastaneye ekipman desteğinde bulunduğunu hatırlattı. "TİKA bizim milli gururumuz" diyen Orbay, bu desteğin hastanenin sunduğu hizmetlerin devamlılığını güçlendireceğini belirtti.

Hastane yönetimi, TİKA'ya duydukları şükran ve teşekkürlerini dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Anestezi, Ameliyat, Hastane, Myanmar, Yangon, Sağlık, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel TİKA'dan Myanmar'a Tıbbi Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
14:51 Eski mahkum her şeyi anlattı Sednaya Hapishanesi’ndeki tecavüz dehşeti kan dondurdu Eski mahkum her şeyi anlattı! Sednaya Hapishanesi'ndeki tecavüz dehşeti kan dondurdu
13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
22:55 Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak
22:37 Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı
22:27 Suriye’ye ilk diplomatik atama Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu
22:17 Suriye’de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor Suriye'de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor
22:08 Europol: PKK, Avrupa’da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor Europol: PKK, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor
21:52 Bir dönem Avrupa’yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek Bir dönem Avrupa'yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
21:24 Galatasaray’da takımın bel kemiği sakatlandı Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 17:27:35. #1.11#
SON DAKİKA: TİKA'dan Myanmar'a Tıbbi Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.