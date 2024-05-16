TİKA, Lefkoşa'nın tarihi Surlariçi bölgesini yeniledi - Son Dakika
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TİKA, Lefkoşa'nın tarihi Surlariçi bölgesini yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'nın tarihi ve kültürel açıdan zengin Surlariçi bölgesinde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları tamamlandı. TİKA tarafından daha önce restore edilen Alparslan Türkeş Müzeevi ve Lüzinyan Evi Müzesi'nin bulunduğu sokakta yer alan tarihi evlerin dış cepheleri iyileştirilerek, çatıları bakımdan geçirildi. Bu çalışmaların yanı sıra sokakların gece görünümünü güzelleştirmek için modern bir aydınlatma sistemi kuruldu. Proje kapsamında Lefkoşa Yeni Camii'nin de gece aydınlatması sağlandı. Yapılan çalışma ile Surlariçi bölgesi turistik açıdan daha cazip hale gelirken, Lefkoşa'nın tarihi dokusuna ve kültürel mirasına katkı sağlandı.

16.05.2024 10:37
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'nın tarihi ve kültürel açıdan zengin Surlariçi bölgesinde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları tamamlandı.

TİKA tarafında daha önce restore edilen Alparslan Türkeş Müzeevi ve Lüzinyan Evi Müzesi'nin bulunduğu sokakta yer alan tarihi evlerin dış cepheleri iyileştirilerek, çatıları bakımdan geçirildi. Bu çalışmaların yanı sıra sokakların gece görünümünü güzelleştirmek için modern bir aydınlatma sistemi kuruldu. Proje kapsamında Lefkoşa Yeni Camii'nin de gece aydınlatması sağlandı. Yapılan çalışma ile Surlariçi bölgesi turistik açıdan daha cazip hale gelirken, Lefkoşa'nın tarihi dokusuna ve kültürel mirasına katkı sağlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TİKA, Lefkoşa'nın tarihi Surlariçi bölgesini yeniledi - Son Dakika

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