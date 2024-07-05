TİKA, Pakistan\'da Bitki Moleküler Laboratuvarı Açtı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Pakistan'ın Mansehra şehrinde bulunan Ulusal Çay ve Yüksek Değerli Bitkiler Araştırma Enstitüsünde kurulan "Bitki Moleküler Laboratuvarı" düzenlenen törenle açıldı.

Moleküler Laboratuvarın açılış törenine, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, Pakistan Tarım ve Araştırma Konseyi Başkanı Dr. Ghulam Muhammad Ali, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı ve Ulusal Çay ve Yüksek Değerli Bitkiler Araştırma Enstitüsü Direktörü Dr. Basharat Hussain ile enstitü çalışanları katıldı.

Açılışta söz alan TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, laboratuvarın modern ekipmanlarla donatıldığını ve bilim insanlarının çay ve yüksek değerli mahsullerin genetik ve moleküler inceliklerine derinlemesine inebileceğini belirtti. Yorulmaz, "Bu laboratuvar ile çay ve yüksek değerli mahsullerin dayanıklılığını artırmayı, verimi iyileştirmeyi ve yerel koşullara daha uygun çeşitler geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Pakistan Tarım ve Araştırma Konseyi Başkanı Dr. Ali, laboratuvarın sadece üretimi artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda kaliteli ürünlerin piyasada yer almasına imkan sağlayacağını ifade etti.

Laboratuvarda besin analizi, gıda güvenliği, kalite kontrol, genetik davranış ve doku iyileştirme alanlarında da çalışmalar yürütülecek. - ANKARA