Tıp öğrencileri müzik korosu kurarak etkinliklere katılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tıp öğrencileri müzik korosu kurarak etkinliklere katılıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, dersten kalan zamanlarında oluşturdukları koroyla müzik yaparak üniversitede etkinliklere katılıyor. Öğrenciler, çeşitli enstrümanları çalabilme yetenekleriyle konservatuvar öğrencilerine taş çıkarıyor. Müzik yapmanın kendilerini dinlendirdiğini belirten öğrenciler, müziğin rahatlamak için bir yol olduğunu ve mesleğin zorluklarını müzikle unuttuklarını ifade ediyor. Proje kapsamında yapılan çalışmalar büyük beğeni topluyor.

27.03.2024 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tıp öğrencilerinden müzik korosu

Öğrencilerden Furkan Bayram;

"İlk dönemin başından bu yana çalışıyoruz"

Öğrenci Selen Atıcı ise;

"Hem derslerimize odaklanıyoruz, hem projeler yürütüyoruz, hem de sosyal aktiviteler yapıyoruz"

HAMER öğretim görevlisi Gökhan Ülker;

"Bir hayalden yola çıktık küçük bir uygulamasını yapacağız"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, dersten kalan zamanlarında oluşturdukları koroyla müzik yaparak üniversitede etkinliklere katılıyor.

ESOGÜ Tıp öğrencileri derslerinden arta kalan zamanlarında oluşturdukları orkestra çeşitli şarkıları çalıp seslendiriyorlar. Yan flütten elektrogitara kadar birçok enstrümanı çalabilen öğrenciler deyim yerindeyse konservatuvar öğrencilerine adeta taş çıkarıyor. Zorlu derslerinden sonra müzik yapan öğrenciler bu yolda dinlendiklerini söyledi. Son olarak ESOGÜ'de sahne alan öğrencilerin çalıp söylediği şarkılar salondakilerden büyük beğeni toplamıştı. ESOGÜ Tıp Fakültesi Öğrencilerden Furkan Bayram, Tıp öğrencilerinin sadece ders çalışma değil, bir yandan sosyal aktivitelerle de ilgilendiklerini göstermek istediklerini söyledi. Başka bir Tıp öğrencisi Selen Atıcı ise, müziğin rahatlamak için bir yol olduğunu mesleğin zorluklarını müzikle unuttuklarını belirtti.

"İlk dönemin başından bu yana çalışıyoruz"

Öğrencilerden Furkan Bayram "Grubumuz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi müzik topluluğu olarak şu anda çalışıyoruz. Bu etkinliğimizde Halkbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte. Tıp öğrencilerinin bir yandan hani sadece ders, ders çalışma değil, bir yandan sosyal aktivitelerle de ilgilendiklerini hani göstermek istedik" dedi.

"Hem derslerimize odaklanıyoruz, hem projeler yürütüyoruz, hem de sosyal aktiviteler yapıyoruz"

Diğer bir öğrenci Selen Atıcı ise, "Burada tıp öğrencisi olarak aslında sadece tıp öğrenmiyoruz ya da sadece ders çalışmıyoruz. Kendimizi birçok yönden de geliştirmeye çalışıyoruz. Hem derslerimize odaklanıyoruz, hem projeler yürütüyoruz, hem de böyle sosyal aktiviteler yapıyoruz. Aslında bir tıp öğrencisi olarak hayatta birçok şeyi aynı anda yürütüyoruz. Ben daha öncesinde keman eğitimi almıştım zaten okulumuzda da bir fırsat olunca bu gruba katıldım. Müzik benim için çok şey ifade ediyor. Çünkü hayatta birçok stresle mücadele etmek zorundayız. Hem mesleğimiz gereği hem de hayat şartları gereği ve müzik aslında bunlardan hem kaçmak için hem de odaklanmak için. Bir yol benim için rahatlamak için o yüzden müzik çok kıymetli, çok da aslında hayat kurtarıyoruz. Birçok insanın hayatına dokunuyoruz ve bu yüzden tıp çok önemli" şeklinde konuştu.

"Bir hayalden yola çıktık küçük bir uygulamasını yapacağız"

HAMER öğretim görevlisi Gökhan Ülker "Osmangazi Üniversitesi olarak Tıp Fakültesi öğrencilerimizde bir proje yaptık. Halkbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Tıp Fakültesi olarak, bir hayalden yola çıktık. Biliyorsunuz halk kültürümüzde doktorlarla ilgili taleplerle tabiplerle ilgili çok türküler var. Çocukların heyecanını gördük, sürekli provalar yaptılar. Yoğun iş ve ders programından zaman ayırdılar" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Osmangazi, Müzik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tıp öğrencileri müzik korosu kurarak etkinliklere katılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:13 Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a: 2 çocuğunuz memur olurken KPSS’ye girdiler mi Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a: 2 çocuğunuz memur olurken KPSS'ye girdiler mi?
23:19 Francis Scott Key Köprüsü’nün yıkılması ABD’de 81 milyar dolarlık ticari kayba mal olacak Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılması ABD'de 81 milyar dolarlık ticari kayba mal olacak
22:49 Gürcistan, Yunanistan’ı eleyerek Türkiye’nin son rakibi oldu Gürcistan, Yunanistan'ı eleyerek Türkiye'nin son rakibi oldu
22:46 Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyede Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyede
22:40 CHP lideri Özgür Özel’den Meral Akşener’e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti’nin iyi insanlarında var CHP lideri Özgür Özel'den Meral Akşener'e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var
23:36 İmamoğlu’ndan İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya tepki: Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu senin İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya tepki: Dönsene Ankara'ya, işin gücün yok mu senin?
21:13 Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır
20:20 Erdoğan, Belçika’da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü Erdoğan, Belçika'da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü
19:43 Ticaret Bakanlığı: İsrail ile silah ticareti iddiaları gerçeği yansıtmıyor Ticaret Bakanlığı: İsrail ile silah ticareti iddiaları gerçeği yansıtmıyor
19:04 CHP’nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda CHP'nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda
16:58 Bakan Işıkhan: SGK’ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
16:46 Cenaze törenine damga vuran anlar Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
16:32 Mansur Yavaş, Londra’da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 01:26:59. #1.13#
SON DAKİKA: Tıp öğrencileri müzik korosu kurarak etkinliklere katılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement