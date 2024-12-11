Tiryakilere Yıllık Muayene Zorunluluğu - Son Dakika
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Tiryakilere Yıllık Muayene Zorunluluğu

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Özel Denizli Tekden Hastanesi, akciğer kanseri riski nedeniyle tiryakilere yıllık muayene tavsiye ediyor.

11.12.2024 10:37
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Tiryakilerin yılda en az 1 kez muayene olmaları gerekiyor

Özel Denizli Tekden Hastanesinde her yıl artan akciğer kanseri hakkında personele bilgiler verildi

DENİZLİ - Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında personellerine akciğer kanseri hakkında bilgilendirme seminerinde önemli bilgiler veren Özel Denizli Tekden Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslıhan Banu Er, "Bu hastalık önlenebilir olduğu için özellikle sigara içen hastalarda ya da saymış olduğumuz şikayetleri olan hastaların göğüs hastalıkları uzmanlığı tarafından muhakkak taranması gerekmektedir" dedi.

17 Aralık Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Özel Denizli Tekden Hastanesi personellerine önemli bilgilerin bulunduğu bir seminer düzenledi. Seminerde Özel Denizli Tekden Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslıhan Banu Er, akciğer kanseri hakkında merak edilenleri ve tedavi yöntemlerini anlattı. Uz. Dr. Er, "Akciğer kanserinde, özellikle tedaviye rağmen geçmeyen öksürük, nefes darlığı, kanlı balgam, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, kilo kaybı, iştahsızlık, kırgınlık, halsizlik durumlarında akciğer kanserinden şüphelenmemiz gerekir. İlk başta akciğer kanserinin %90 sebebi sigaradır. Aslında tek başına sigara değil yani tütün ve tütün ürünleri olarak genellemek lazım. Çünkü artık günümüzde sigaranın yanı sıra, elektronik sigara, nargile, puro gibi kullanımlar maalesef arttı. Bunun haricinde kimyasal ürün maruziyeti de akciğer hastalıklarını arttırdığı gibi akciğer kanserinin de sebepleri arasında görülmektedir " dedi.

"Sigara içen her hastanın yıllık muayene olmalarını öneriyoruz"

Kanserler arasında ölüm oranının en fazla olduğu kanser türünün akciğer kanseri olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslıhan Banu Er, özellikle son yıllarda kadınlarda artan sigara içme oranları nedeniyle akciğer kanserinin hem kadında hem de erkeklerde arttığını söyledi. Uz. Dr. Er, "Maalesef hastaların geneli sigara içtiği için öksürük, sabah balgamı, nefes darlığı gibi şikayetleri sigarayla ilişkilendirmektedir ve o yüzden bizlere geç dönemde başvurmaktalar. Hastaların yüzde 27'sine erken dönemde tanı koyabiliyoruz. Kalan kısmı maalesef geç dönemde, ileri evrede tanı alıyor. Hastalar kanlı balgam gibi ilerleyen dönemlerde bizlere başvuruyorlar. Bu hastalık önlenebilir olduğu için özellikle sigara içen hastaların ya da saymış olduğumuz şikayetleri olan hastaların göğüs hastalıkları uzmanları tarafından muhakkak taranması gerekmektedir. Özellikle ailesinde akciğer kanseri öyküsü olan hastalara yılda biz kez muayene ve tarama öneriyoruz. Ayrıca sigara içen her hastanın yıllık muayene olmalarını öneriyoruz. Genellikle takiplerde gördüğümüz lezyonlara göre hastalara sıkı takip ya da aralıklı takip öneriyoruz. Son 5 yıl içerisinde hiçbir şekilde akciğer filmi çekilmemiş hastalar var ise onların kesinlikle göğüs hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilmesi bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hastane, Denizli, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tiryakilere Yıllık Muayene Zorunluluğu - Son Dakika

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