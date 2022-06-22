Tiyatroyu herkesin ayağına getirecekler - Son Dakika
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Tiyatroyu herkesin ayağına getirecekler

22.06.2022 08:57

Tiyatroyu herkesin ayağına getirecekler26 Haziran arasında Ayvalık Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek olan Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Genel Koordinatörü Erkan Cılak, amaçlarının tiyatroyu, gidilemeyen her...

Tiyatroyu herkesin ayağına getirecekler

BALIKESİR Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 23-26 Haziran arasında Ayvalık Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek olan Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Genel Koordinatörü Erkan Cılak, amaçlarının tiyatroyu, gidilemeyen her noktaya götürebilmek ve gelecek kuşağı tiyatro ile tanıştırmak olduğunu söyledi.

Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali'ni 2 yıl önce Ayvalık'ta organize etmek istediklerini ancak, pandemi nedeniyle buna imkan bulamadıklarını vurgulayan Erkan Cılak, "Aslında bu organizasyonun bizi etkileyen kısmı festivalde birçok alternatif oyun olması değil. Festival programı dahilinde özellikle çocuk atölyelerinin bulunması çok önemli. Bu sene Balıkesir'deki festivalde başlattık bunu. Balıkesir'de okullara giderek, tanınmış hocalar ve ünlü oyuncular eğitim verdiler ve sene sonunda tiyatro oyunları çıkarıyorlar ve bu oyunlar yarıştırılıyor. Bizim niyetimiz, Ayvalık'ta da bunu yapmak ve eğitime de dökmektir. Tiyatroya sadece 'tiyatro' olarak bakmamak lazım. Drama kısmında, insan değişimine kadar uzun bir yoldur bu. Biz Ayvalık'ta yıl içerisinde düzenlenen üç ayrı festivalleri tek noktaya ve tek düzleme çekebilmek için yelpazesi çok geniş olan oyunlar, atölyeler, çalışmalar, ekipler, oyuncularla, daha büyük bir tiyatro ile müzik festivaline imza atmak istiyoruz" dedi.

Çocukların katılacağı organizasyonların tamamı ücretsiz

Ayvalık'ın tarihi dokusuyla da tanıtılmak istenildiğinde planladıkları çalışmaların da var olduğunu kaydeden Cılka, "Mesela; Ayvalık'taki Taksiyarhis Kilisesi'nde oyun oynanacak, Bekir Coşkun Kütüphanesi'nde iki tane oyun oynanacak. Bunun dışında Ayvalık Belediyesi tarafından hazırlanan kültür yürüyüşü rotalarında seçtiğimiz altı adet binanın önünde oynanacak oyunların şu anda üretim çalışmaları yapılıyor. Senaryoları yazılıyor. Oyuncu arkadaşlarımız İstanbul'da çalışıyorlar. O oyunlar; sokakta ya da evin içinde oynanacak oyunlardır. Böylece bu festivale gelecek tiyatro severler Ayvalık'ın tarihini de gezip görüp öğrenmeye başlayacaklar. Bu anlamda UNESCO birimimizden de destek alıyorum. Böylelikle hem götürülemeyen yerlere tiyatro ve etkinlikler götürülürken, hem de bu kenti de tanıtıp, birleştirip organik bir bağ içine sunuyoruz. Önemli bir kısmı yeni seyirci yetiştirmek, o zaman da çocuk kısmı geliyor ki; burada her gün saat 10.00'dan 15.00'e kadar amfi tiyatroda devam edecek olan onlarca atölye ile onlarca çocuk oyununa çocuklarımızı bekliyoruz. Özellikle çocukların katılacağı organizasyonların tamamı ücretsiz. Bu çalışmalara mutlaka aileler çocuklarını getirmeli. Bu arada o atölyelere çok önemli oyuncular ve tiyatrocular tarafından veriliyor. Bu çalışma ve oyunları yetişkinlerin de izlemesinden yarar var. Bence her sene büyüyen ve içine farklı alternatif sunumların da olacağı bir festivaldir bu." diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tiyatroyu herkesin ayağına getirecekler - Son Dakika

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