TKDK Kütahya İl Koordinatörü Yazar: "Kütahya'mıza güzel yatırımlar kazandırmayı dert edindik" - Son Dakika
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TKDK Kütahya İl Koordinatörü Yazar: "Kütahya'mıza güzel yatırımlar kazandırmayı dert edindik"

04.06.2022 08:35
TKDK Kütahya İl Koordinatörü Yazar: "Kütahya'mıza güzel yatırımlar kazandırmayı dert edindik"

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü görevinden ayrılan Ahmet Yazar, Kütahya'ya güzel yatırımlar kazandırmayı dert edindikleri bu süreçte desteği olan herkese teşekkür etti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü görevinden ayrılan Ahmet Yazar, Kütahya'ya güzel yatırımlar kazandırmayı dert edindikleri bu süreçte desteği olan herkese teşekkür etti.

Talebinin uygun görülmesi neticesinde, 5 yıla yakın süredir yürütmekte olduğu TKDK Kütahya İl Koordinatörlüğü görevinden ayrıldığını açıklayan Ahmet Yazar," Kütahya'mıza güzel yatırımlar kazandırmayı dert edindiğimiz bu süreçte desteği olan herkese sonsuz teşekkürler. Görevi devrettiğim Birsen Karaaslan Hanım'a muvaffakiyetler diliyorum. Bu kubbede hoş bir sedanın baki kalması ümidiyle" dedi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Ahmet Yazar, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TKDK Kütahya İl Koordinatörü Yazar: 'Kütahya'mıza güzel yatırımlar kazandırmayı dert edindik' - Son Dakika

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