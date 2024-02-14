TOBB Genç Girişimciler Kurulu Batı Karadeniz Bölge Toplantıları Başladı - Son Dakika
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TOBB Genç Girişimciler Kurulu Batı Karadeniz Bölge Toplantıları Başladı

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Batı Karadeniz Bölge Toplantıları Başladı

TOBB Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Batı Karadeniz Bölge toplantılarının ilki Tokat GGK Ev Sahipliğinde, Düzce GGK ve Batı Karadeniz Bölge Başkanı Ferit Mutlu Başkanlığında gerçekleştirildi. Ferit Mutlu, seçimler sonrasında bölge illerini ziyaret etmeye başladı ve ilk ziyaretini Tokat Genç Girişimciler Kurulu'na yaptı. Toplantıda, yeni dönemde Bölge GGK olarak yapılması planlanan etkinlikler ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

14.02.2024 12:19
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TOBB Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Batı Karadeniz Bölge toplantılarının ilki Tokat GGK Ev Sahipliğinde, Düzce GGK ve Batı Karadeniz Bölge Başkanı Ferit Mutlu Başkanlığında gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz aylarda yapılan seçimler sonucunda TOBB Batı Karadeniz Bölge Başkanı olarak seçilen TOBB Düzce Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ferit Mutlu, seçimler sonrasında bölge illerini ziyaret etmeye başladı. İlk ziyaretini Tokat Genç Girişimciler Kurulu'na yapan Ferit Mutlu'ya, Düzce GGK İcra Kurulu Üyesi Naim Çatana da eşlik etti.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen istişare toplantısında; yeni dönemde Bölge GGK olarak yapılması planlanan etkinlikler, ortak işbirliği çalışmaları ile Bölge GGK olarak geliştirilmesi planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

TOBB Batı Karadeniz Bölge Başkanı Ferit Mutlu, ev sahipliğinden dolayı Tokat GGK Başkanı Fikret Ayvaz ve toplantılara katılım sağlayan bölge GGK başkanlarına teşekkür ederken, "TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, Genç Girişimciler Kuruluna büyük önem veriyor. Bizler de bu sorumluluğun bilinciyle bölge kurulları olarak ortak akıl ile birçok başarılı projeye imza atacağımıza inanıyoruz. Bölge toplantılarımızın ilkini Tokat'ta yapmaktan dolayı mutlu olduk. Önümüzdeki toplantılarda bölgemiz adına önemli adımlar atacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TOBB Genç Girişimciler Kurulu Batı Karadeniz Bölge Toplantıları Başladı - Son Dakika

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