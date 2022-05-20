TOBB Kız İmam Hatip Proje Ortaokulu öğrencilerinin matematik başarısı - Son Dakika
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TOBB Kız İmam Hatip Proje Ortaokulu öğrencilerinin matematik başarısı

20.05.2022 16:23
TOBB Kız İmam Hatip Proje Ortaokulu öğrencilerinin matematik başarısı

Merkezi Fransa'da bulunan 'Association Kangourou Sans Frontieres' Derneği'nin Uluslararası Kanguru Matematik Yarışmasında TOBB Kız İmam Hatip Proje Ortaokulu öğrencileri büyük başarı eldi etti.

Merkezi Fransa'da bulunan 'Association Kangourou Sans Frontieres' Derneği'nin Uluslararası Kanguru Matematik Yarışmasında TOBB Kız İmam Hatip Proje Ortaokulu öğrencileri büyük başarı eldi etti.

1991 yılından günümüze kadar, 80'den fazla ülkede, 70 milyondan fazla öğrencinin katılımı ile gerçekleşen Uluslararası Kanguru Matematik Yarışması, öğrencilerin mantıksal düşünme becerilerini geliştiren, muhakeme yapma becerilerini artıran yeni nesil özel ve özgün sorularla araştırma becerilerini geliştiren, problem çözme becerilerinin kazandırılmasına dayalı bir yarışma olarak biliniyor.

Ülkemizde de on binlerce öğrencinin katıldığı yarışmaya bu yıl Adıyaman'dan TOBB Kız İmam Hatip Proje Ortaokulu da katıldı. Yarışma sonucunda Zeynep Rana Ağır, Şevval Ece Kılınçer, Şevval Ada Aslan, Ayşe Bal ve Fatma Zehra Töken 2022 Kanguru Matematik Türkiye finallerin de yarışmaya hak kazındı.

TOBB Kız İmam Hatip Proje Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri aylar süren çalışma sonucunda başarının elde edildiğini dile getiren Okul Müdürü Muzaffer Şimşek, "Kanguru Matematik Türkiye Yarışması finallerine katılma hakkı gösteren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu başarının sağlanmasında gayret gösteren Matematik dersi öğretmeni Serkan Serttaş'a teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin ilimizi en iyi bir şekilde temsil edeceğine inancım tamdır" dedi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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