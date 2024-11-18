Togg T10X Taksisi Sorun Yaşıyor - Son Dakika
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Togg T10X Taksisi Sorun Yaşıyor

Togg T10X Taksisi Sorun Yaşıyor

Bolu'da Ahmet Üremiş, Togg T10X aracını taksi yapmak istedi ama taksimetre bağlatamıyor.

18.11.2024 13:52
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Bolu'da yaşayan Ahmet Üremiş, yerli üretim Togg T10X aracını taksi yapmak istedi. Aracı sarı renkle kaplatan Üremiş, taksimetre bağlatamayınca mağdur oldu.

Bolu'da 30 yıldır taksicilik yapan Ahmet Üremiş, Togg T10X satın alarak kentte bu araçla taksi hizmeti veren ilk kişi olmayı hedefledi. Gerekli muayenelerini tamamlayan Üremiş, ekim ayında aracını sarı renkle kaplatarak taksiye dönüştürme sürecine başladı ancak taksimetre bağlatamayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

"Usta kabloyu bulamadı"

Üremiş, başvurduğu servisin bağlantıyı gerçekleştirememesi üzerine sorunu çözmek için firmayı aradığını ancak bir türlü geri dönüş alamadığını anlattı. Ahmet Üremiş, "Taksimetreyi bağlayacak usta kabloyu bulamadı. Bu yüzden taksimetre bağlanamadı. Bende bunun üzerine firmayı aradım. Müşteri servisi durumu üst kademeye iletti ama bir aydır bana hiçbir dönüş yapılmadı. Sorunum hala çözülmedi" dedi.

"Togg'u büyük bir heyecanla satın aldık"

Vatandaşlara hizmet vermek için heyecan duyduğunu ancak yaşadığı sorunu çözemediklerini vurgulayan Üremiş, " Türkiye'de ilk olan bu araç ve taksi ile yol alamadık. Togg'u büyük bir heyecanla satın aldık. Sadece taksimetrenin bağlatılmasını istiyorum, müşterilere hizmet vermek istiyorum. Başka bir beklentim ya da art niyetim yok. Togg müşteri hizmetlerinden aranmadım, 'Sorunun nedir?' diye sorulmadı. En az 100 kez çağrı bıraktım ama bana dönüş yapılmadı" diye konuştu.

"Vatandaşlar aracın ne zaman taksiye çıkacağını soruyor"

Üremiş, Togg'un taksiye dönüşüm fikrinin vatandaşlar tarafından da beğenildiğine dikkat çekerek, "Müşteri memnuniyetinin iyi olacağını düşünüyorum. Düşünüyorum da sadece bu araçla taksicilik yapamıyorum. Vatandaşlar aracın ne zaman taksiye çıkacağını soruyor. Arabamdan da çok memnunum, bir sorunum yok. Tek sorunum taksimetre" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Togg T10X Taksisi Sorun Yaşıyor - Son Dakika

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