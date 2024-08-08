Togo Üniversitesi Rektörü Esenler'in Kentsel Dönüşüm Modelini İnceledi - Son Dakika
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Togo Üniversitesi Rektörü Esenler'in Kentsel Dönüşüm Modelini İnceledi

Togo Üniversitesi Rektörü Esenler\'in Kentsel Dönüşüm Modelini İnceledi

Togo Lome Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adama Mawule Kpodar, Esenler'in kentsel dönüşüm modelini yerinde inceledi. Kpodar, Türkiye ile iş birliği teklifinde bulundu.

08.08.2024 15:53  Güncelleme: 15:56
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Batı Afrika Ülkesi Togo'nun başkenti Lome'de bulunan Lome Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adama Mawule Kpodar, Esenler'in kentsel dönüşüm modelini yerinde inceledi.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 15 Temmuz Millet Bahçesi'ni ve Esenler'de hayata geçen Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesiyle kurulan yeni örnek şehri, Lome Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adama Mawule Kpodar'a anlattı. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde oluşturulan fonksiyonlara ve kurulan yeni şehre hayran kalan Kpodar, Togo Lome Üniversitesi ile Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi arasında bir işbirliği protokolü yapılmasını ve yürütülen tüm projelerle ilgili ortak bir çalışma birliği oluşturulmasını teklif etti.

Togo'daki şehircilik ve habitat merkezini geliştirmek, bu konudaki araştırmalara yardımcı olacak yerleri incelemek amacıyla Türkiye'ye gelen Togo Lome Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adama Mawule Kpodar, Esenler Belediyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi'ni ziyaret etti. Esenler Belediyesi'nin Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi ile hayata geçirdiği örnek şehircilik projesini yerinde inceleme fırsatı bulan Kpodar, hayranlığını dile getirdi.

Göksu'ya iş birliği teklifinde de bulundu.

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'dan dinleyen ve çok etkilendiğini söyleyen Kpodar, "Şehri tasarlarken geleceği ihmal etmeyen, geleceği oluştururken de geçmişinden ve değerlerinden kopmayan bir şehircilik anlayışı var ortada" dedi. Kpodar, Başkan Göksu'ya iş birliği teklifinde de bulundu.

"Esenler Belediyesi'nin ufku hayranlık verici"

Esenler'de yapılan şehircilik çalışmaları hakkında konuşan Togo Lome Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adama Mawule Kpodar, "Esenler Belediyesi bir ilçe belediyesi. İlçe belediyesi ayarında bir belediyenin bu kadar büyük bir ufka sahip olması ve bu ufku hayata geçirmesi tam anlamıyla hayranlık verici. Buraya gelirken Esenler Belediyesi'nin şehircilik faaliyetleri hakkında bilgi edinmiştim, ancak bu kadarını beklemiyordum. Şehri tasarlarken geleceği ihmal etmeyen, geleceği oluştururken de geçmişinden ve değerlerinden kopmayan bir şehircilik anlayışı var ortada. Şehrin ortasında büyük bir millet bahçesi ve yaşam alanı bulunuyor. Bunları yapmak olağanüstü bir gayret ve başarının ürünüdür" ifadelerini kullandı.

Göksu, Togo Lome Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adama Mawule Kpodar'a Esenler'in sembolü haline gelen ve Mimar Sinan'ın ustalık eserlerinden biri olan Avasköy Su Kemeri'nin tarihini anlatarak köprünün bir maketini hediye etti.

Göksu, Esenler'de gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi ile hayata geçirilen insan odaklı şehircilik konseptiyle ilgili, "Şehrimiz sadece mekandan ibaret değildir. Mekanın bir ruhu vardır. Yaşayan bir organizmadır. Mekanı ruhuyla birlikte tanımlayacak bir şehir oluşturmak istedik. Mekanı oluşturduk ancak sosyal dokusuna asla dokunmadık. Şehirde yaşayanları bu mekanla bütünleştirdik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Togo Üniversitesi Rektörü Esenler'in Kentsel Dönüşüm Modelini İnceledi - Son Dakika

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