TOGÜ Rektörüne dedesinin şehit belgesi hediye edildi - Son Dakika
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TOGÜ Rektörüne dedesinin şehit belgesi hediye edildi

TOGÜ Rektörüne dedesinin şehit belgesi hediye edildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a dedesinin şehit kaydı hediye edildi.

24.02.2025 18:12
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a dedesinin şehit kaydı hediye edildi.

Danişmendliler Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi personeli Öğr. Gör. Ümit Baki Erdem, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette Erdem, Rektör Prof. Dr. Yılmaz'a büyük dedesinin şehit kaydını takdim etti. Tokat Şer'iyye Sicilleri'nde tespit edilen 1856 yılına ait kayda göre Erzurum'da askerdeyken şehit olan dedesine ait belge rektöre sunuldu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Erdem'e teşekkür ederek, vatan için canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlere rahmet diledi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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