Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kadınlar Kıraathanesi\'nin Açılışını Gerçekleştirdi

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Tokat Belediye Başkanı Avukat Eyüp Eroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlarla bir araya gelerek sabah kahvaltısında buluştu. Başkan Eroğlu, ardından sadece kadınların hizmetine sunulan Kadınlar Kıraathanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Tokat Belediye Başkanı Avukat Eyüp Eroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sabah kahvaltısında kadınlarla bir araya geldi. Kahvaltıda katılımcılara yaptıkları projeler hakkında bilgi veren Başkan Eroğlu, daha sonra Kadınlar Kıraathanesi'nin açılışına geçti. Sadece kadınların hizmetine sunulan bu tesiste konuşan Başkan Eroğlu, "Burası da sadece kadınlarımıza yönelik bir kıraathanemizdir. Yani okuma salonunuz, sosyalleşme alanınız, kadınlarımızın uğrak yeri ve buluşma noktasıdır. Burada da hamdolsun yaklaşık 6 aydır yoğun bir şekilde kadınlarımız burayı kullanıyorlar. Bazen günlerini burada geçiriyorlar, bazen burada buluşuyorlar. Bazen kadınlarımıza yönelik sohbetler yapılıyor. Bazen gelip çay ve kahve içiyorlar. Kadınlarımız buraya gelip dinleniyorlar. Açılışı için burada buluştuğumuz Kadınlar Kıraathanemiz de hayırlı olsun" dedi.

Kıraathanenin açılış kurdelesini kesen Başkan Eroğlu, başta eşi olmak üzere programa katılanlara çiçek hediye etti. - TOKAT