Tokat Havalimanı 2024 Haziran Ayı İstatistiklerini Açıkladı

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Tokat Havalimanı'nın 2024 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Tokat Havalimanı'nın 2024 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Paylaşılan verilere göre Tokat Havalimanı'nda haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 14.407 oldu. Haziran ayında Tokat Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 122, dış hatlarda 2 olmak üzere toplamda 124'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise haziran ayında toplamda 126 ton oldu. 6 Aylık (ocak-haziran dönemi) gerçekleşmeler ise, Tokat Havalimanı'nda yolcu trafiği 80.211, uçak trafiği 659, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 674 ton olarak gerçekleşti. - TOKAT