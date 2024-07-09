Tokat Havalimanı 2024 Haziran Ayı İstatistiklerini Açıkladı - Son Dakika
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Tokat Havalimanı 2024 Haziran Ayı İstatistiklerini Açıkladı

Tokat Havalimanı 2024 Haziran Ayı İstatistiklerini Açıkladı

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Tokat Havalimanı'nın 2024 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Haziran ayında Tokat Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 14.407, uçak trafiği 124 ve yük trafiği ise 126 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde ise havalimanında toplamda 80.211 yolcu, 659 uçak ve 674 ton yük trafiği kaydedildi.

09.07.2024 13:23
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Tokat Havalimanı'nın 2024 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Tokat Havalimanı'nın 2024 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Paylaşılan verilere göre Tokat Havalimanı'nda haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 14.407 oldu. Haziran ayında Tokat Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 122, dış hatlarda 2 olmak üzere toplamda 124'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise haziran ayında toplamda 126 ton oldu. 6 Aylık (ocak-haziran dönemi) gerçekleşmeler ise, Tokat Havalimanı'nda yolcu trafiği 80.211, uçak trafiği 659, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 674 ton olarak gerçekleşti. - TOKAT

Kaynak: İHA

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