Tokat Hayvan Pazarında Kurban Bayramı Öncesi Durgunluk Yaşanıyor - Son Dakika
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Yerel

Tokat Hayvan Pazarında Kurban Bayramı Öncesi Durgunluk Yaşanıyor

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalmasına rağmen Tokat hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor. Besiciler, yurt dışı bağışların satışları etkilediğini ve boş pazarda volta attıklarını ifade ediyor. Vatandaşların daha uygun olan yurt dışı bağışlara yönelmesi nedeniyle pazara çok az müşteri geliyor. Besiciler, akşama kadar sinek avlayıp volta attıklarını belirtiyor. Hayvan pazarının boş görüntüsü ve volta atan besicilerin hali, drone ile havadan görüntülendi.

12.06.2024 18:22
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Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalmasına rağmen Tokat hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor. Yurt dışı bağışların satışları etkilediğini kaydeden besiciler, boş pazarda volta attıklarını ifade etti.

Kurban Bayramına 4 gün kalmasına rağmen Tokat hayvan pazarında yaşanan durgunluk, besicileri düşündürüyor. Vatandaşların daha uygun olan yurt dışı bağışlara yöneldiğini ifade eden besiciler, pazara çok az müşteri geldiğini ifade etti.

"Akşama kadar sinek avlıyoruz, volta atıyoruz"

Tokat'ta yıllardır besicilik yaptığını söyleyen Ahmet Tosun, "Her yıl bir önceki yılı aratıyor. 'Bu yıl iyi olur' dedik, geldik. Buraya ineli üç gün oluyor ve günde bir tane satabiliyorum. Onu da akşama kadar burada yiyip evimize gidiyoruz. Halimizi görüyorsunuz ne müşteri var, ne soran var, ne satan var. Bir çuval yem 600 lira. Yem parası, su parası bize kalıyor iş parası. Dışarıya bağış yapanları çok ucuz gösterdiler. Vatandaş hiç gelmiyor. Oraya gönderiyor" dedi. Yurt dışı bağışların satışlarını etkilediğini kaydeden Tosun, "Akşama kadar sinek avlıyoruz ve volta atıyoruz" diye konuştu.

22 yıldır Tokat merkezde yaşayan bir vatandaş ise, hayvan pazarını hiç bu kadar boş görmediğini belirtti.

Hayvan pazarının boş görüntüsü ve volta atan besicilerin hali, drone ile havadan görüntülendi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat Hayvan Pazarında Kurban Bayramı Öncesi Durgunluk Yaşanıyor - Son Dakika

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