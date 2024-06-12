Tokat Hayvan Pazarında Kurban Bayramı Öncesi Durgunluk Yaşanıyor

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Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalmasına rağmen Tokat hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor. Yurt dışı bağışların satışları etkilediğini kaydeden besiciler, boş pazarda volta attıklarını ifade etti.

Kurban Bayramına 4 gün kalmasına rağmen Tokat hayvan pazarında yaşanan durgunluk, besicileri düşündürüyor. Vatandaşların daha uygun olan yurt dışı bağışlara yöneldiğini ifade eden besiciler, pazara çok az müşteri geldiğini ifade etti.

"Akşama kadar sinek avlıyoruz, volta atıyoruz"

Tokat'ta yıllardır besicilik yaptığını söyleyen Ahmet Tosun, "Her yıl bir önceki yılı aratıyor. 'Bu yıl iyi olur' dedik, geldik. Buraya ineli üç gün oluyor ve günde bir tane satabiliyorum. Onu da akşama kadar burada yiyip evimize gidiyoruz. Halimizi görüyorsunuz ne müşteri var, ne soran var, ne satan var. Bir çuval yem 600 lira. Yem parası, su parası bize kalıyor iş parası. Dışarıya bağış yapanları çok ucuz gösterdiler. Vatandaş hiç gelmiyor. Oraya gönderiyor" dedi. Yurt dışı bağışların satışlarını etkilediğini kaydeden Tosun, "Akşama kadar sinek avlıyoruz ve volta atıyoruz" diye konuştu.

22 yıldır Tokat merkezde yaşayan bir vatandaş ise, hayvan pazarını hiç bu kadar boş görmediğini belirtti.

Hayvan pazarının boş görüntüsü ve volta atan besicilerin hali, drone ile havadan görüntülendi. - TOKAT