Tokat\'ın Niksar ilçesine bağlı köyde heyelan nedeniyle ulaşım felç oldu

Yerel

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle yolların hasar görmesi sonucu 150 hanelik mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Patika yoldan mahalleye giden vatandaşlar bir an önce yaya ulaşımının sağlanmasını bekliyor.

Tokat'ın Niksar ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Günebakan köyünde yaşanan heyelan felaketi, ulaşımı felç etti. Heyelan nedeniyle köyde bulunan 150 hanelik mahalleye ulaşımın sağlandığı yaya yolu kapanarak köy sakinlerini zor durumda bıraktı. Yaşanan bu olayın ardından köy sakinleri kendi imkanlarıyla dağ yamaçlarından patika bir yol açarak tehlikeli bir şekilde evlerine ulaşmaya çalışıyor.

Özellikle okuldan eve gitmek için günde iki defa bu yolu kullanan öğrenciler büyük bir endişe içerisinde yolculuk ediyor. Tehlikeli yolda her an bir kaza yaşanma riskiyle karşı karşıya kalan öğrencilerin velileri ise çocuklarının güvenliği için yetkililerden acil önlemler alınmasını talep ediyor.

Aynı şekilde köy sakinleri de her geçen gün bu tehlikeli yolda yürüyerek evlerine ulaşmaya çalışıyor. Ancak patika yolun dar ve kayalık olması sebebiyle birçok vatandaş da yuvarlanma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Köy halkı, yaşanan bu sıkıntılı durumun bir an önce çözülmesi için yetkililerden yeni bir yaya yolunun yapılmasını bekliyor. Güvenli bir ulaşımın sağlanması için acil önlemlerin alınması talep edilirken, köyde yaşayan vatandaşlar da her gün evlerine dönerken büyük bir endişe ve korkuyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. - TOKAT